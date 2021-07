Quart de finale de l’Euro 2020 entre la Belgique et l’Italie ce vendredi soir à Munich. Après le but d’ouverture de Nicolo Barella, le lutin napolitain Lorenzo Insigne s’est illustré en inscrivant le deuxième but de l’Italie. Et de quelle manière !

Sur le côté gauche, Insigne efface (trop) facilement Youri Tielemans, déjà averti par l’arbitre, et rentre dans l’axe. Il s’avance tranquillement vers le but belge sous les yeux de Toby Alderweireld qui tarde à attaquer son adversaire. Insigne ouvre alors son pied et place le ballon en pleine lucarne (0-2). Thibaut Courtois est battu.