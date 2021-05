Vu les circonstances et la marge de manœuvre malgré tout réduite. Notre sélectionneur devrait se "contenter" d’emmener les trois gardiens "obligatoires" à l’Euro. Les chances des Matz Sels , Thomas Kaminski , voire Arnaud Bodart de disputer ce tournoi ne varient pas vraiment, malgré ce changement de règlement. Martinez pourrait aussi se contenter de 5 défenseurs (Alderweireld, Vertonghen, Denayer, Vermaelen et Boyata) axiaux pour occuper les trois postes de titulaire. En y ajoutant Leander Dendoncker , il semble paré dans ce secteur. Tant pis pour Brandon Mechele , Christian Kabasele et consorts.

Si tout le monde est "fit and well", le sélectionneur des Diables possède le "matériel humain" pour meubler ses flancs avec Thomas Meunier, Timothy Castagne, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco et Nacer Chadli. En outre, ils présentent presque tous l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs positions (sur les deux côtés ou à un poste plus avancé). Cela diminue sans doute un peu les chances d’Alexis Saelemaekers ou Thomas Foket de monter dans le train. Mais ils ne sont pas définitivement hors-jeu.



Pour constituer le carré axial derrière le 9, les candidats sont nombreux. Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dries Mertens, Eden Hazard (croisons les doigts) sont partants certains. Jérémy Doku et Leandro Trossard ont marqué des points et affichent un profil rare, chacun dans leur style. Dennis Praet est également bien positionné.



Reste l’incertitude Axel Witsel. S’il est rétabli à temps, Martinez pourra peut-être se permettre de griller un joker en le sélectionnant. Le fantasme d’un retour de l’atypique Marouane Fellaini pourrait également resurgir.



Si les deux anciens devaient passer leur tour, il y aura du monde dans la chambre d’appel (Sambi Lokonga, Mangala, De Ketelaere, Verschaeren, Vanaken).



Sans oublier une potentielle surprise. Le Catalan se privera-t-il d’un joueur qui flambe en cette fin de saison parce qu’il ne l’a jamais appelé (allo Théo Bongonda) ?



Martinez ajoutera-t-il un flanc et un médian axial ou optera-t-il pour deux joueurs d’axe ? Lui seul le sait. S’il y a sûrement déjà songé, il n’a sans doute pas encore pris sa décision. Il devra trancher entre l’équilibre du noyau et l’apport des individualités.