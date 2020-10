Et si… Dennis Praet remplaçait Kevin De Bruyne en Islande ?

"Trop de matches", "pas assez en forme" : en Islande, ce mercredi soir, les Diables feront donc sans Kevin De Bruyne. Un forfait qui s’ajoute à ceux des autres dépositaires du jeu possibles : Eden Hazard, le frangin Thorgan et (très, très hypothétiquement à cette place centrale...) Dries Mertens, voire Nacer Chadli.

Entrons donc dans la tête de Roberto Martinez et balayons les alternatives possibles, en tenant compte des engagements pris avec les clubs employeurs sur les temps de jeu de chacun. Et en partant du postulat que le Sélectionneur Fédéral reste fidèle à son sacro-saint 3-4-3, avec un cœur médian composé d’un pur récupérateur et d’un relayeur-créatif.µ

Les candidats au poste de Kevin

Hans Vanaken. Le Soulier d’Or brugeois présente… sur papier le meilleur profil pour prendre les clés du jeu belge… mais il a déçu face à la Côte d’Ivoire (comme souvent avec les Diables d’ailleurs…) et pour relayer Kevin De Bruyne en cours de match dimanche à Wembley, Roberto Martinez lui a préféré Yari Verschaeren.

Yare Verschaeren. Il a l’avantage de la fraîcheur et de la frivolité, ses coups de patte peuvent faire mal et il a souvent éclairé jusqu’ici ses apparitions avec les Diables. Le Sélectionneur l’apprécie beaucoup… mais lui confier les clés du jeu à son jeune âge, et vu son début de saison mitigé au Lotto Park, serait très risqué dans un match qui, sur papier du moins, conserve de l’enjeu.

Youri Tielemans. Il retrouverait au poste 8-10 ses premières amours anderlechtoises et un rôle assez semblable à celui rempli à Leicester. Ses automatismes sportives et affinités humaines de jadis, au Lotto Park, avec Leander Dendoncker pourraient faire pencher Martinez vers un combo d’anciens Mauves dans un double rôle d’essuie-glace offensif. Même si Axel Witsel demeure incontournable au poste 6.

Axel Witsel. Souvenons-nous qu’’Axel a été formé toute sa jeunesse au poste 10 et que Marc Wilmots, qui avait fait de lui un pur 6, l’avait aussi replacé en médian offensif contre la Hongrie à l’Euro 2016. Mais ses états de service au poste 6 font de lui un monument quasi statufié pour la tâche de récupération.

Leandro Trossard. Il a occupé le poste 10 à Genk, mais le feu follet limbourgeois demeure clairement un attaquant pur jus (de soutien ou venu du flanc).

Dennis Praet. Le 3e Belge de Leicester a le profil le plus pur du meneur de jeu. Mais il est resté sur le banc face à la Côte d’Ivoire et, diminué par un souci au genou, en tribune à Wembley. En 6 caps chez les Diables, et à l’exception de 90 minutes prestées au Kazakhstan, ses stats restent faméliques chez les Diables : 23 minutes de moyenne par match, sans goal, ni assist...

Dennis Praet en botte secrète ?

Mais osons la question : et si c’était Dennis Praet le coup de poker de Bob The Coach en Islande ?

Avec derrière lui, en 3-5-2, un duo Witsel-Tielemans (comme à Wembley pour De Bruyne) qui le déchargerait du travail défensif derrière les deux attaquants, Praet pourrait enfin vivre son déclic en noir-jaune-rouge… Si, du moins, il est déclaré apte au service.