Et finalement, il faut finir kantième ?

Ce devait être le point d'orgue du groupe G, voire le point G du groupe d'orgue, si les partitions avaient été concordantes : l'Angleterre-Belgique de ce soir offrira finalement d'autres atours, beaucoup moins fastueux que ceux espérés le 1er décembre, au moment du tirage au sort.

Depuis hier, des milliers de Belges confluent vers l'ancienne Königsberg, enserrée entre la Pologne et la Lituanie, pour y célébrer une affiche de "stars de la Premier League" qui n'en aura finalement peut-être que le nom.

Plus personne ne parle aujourd'hui de venger l'affront de David Platt, 28 ans plus tard.

Le match en lui-même n'est quasiment plus un sujet de conversation. Seul compte l'après, l'identité de l'adversaire en 1/8èmes de finales et la moitié de tableau où élire domicile pour la suite du tournoi, que chacun espère la plus longue possible.

Quelque part, comme le dirait un entraîneur à propos de son effectif pléthorique, c'est un "problème de luxe" qui se pose. Pendant que nous étalons nos cas de conscience, d'autres nations cravachent, passent par le chas de l'aiguille (l'Argentine, le Portugal) ou... carrément à travers (l'Allemagne). Actuellement, nous sommes très éloignés de ces préoccupations bassement matérielles. Nous, bienheureux penseurs du Royaume de Belgique, sommes plutôt à voguer dans les sphères de l'idéalisme transcendantal kantien.

Personne ne peut le nier : finir 2ème du groupe et ainsi éviter le Brésil, la France, l'Argentine, l'Uruguay et le Portugal (!) jusqu'à la finale, jouer 3 rencontres potentielles sur 4 "à domicile" (tantôt au Spartak, tantôt au Luzhniki), et profiter d'un jour de récupération supplémentaire avant les 1/8èmes de finale, a quelque chose de très séduisant.

Par contre, pour le panache et l'inébranlable confiance en soi ("là où je passe, l'adversaire trépasse"), on repassera. D'autant que se faire éconduire en 1/4 de finale par la Suède ou la Suisse, çe ne le ferait pas trop...

Alors que tomber au champ d'honneur, au même stade de la compétition, face au Brésil, serait perçu bien différemment...

Foncer ou calculer ? Même au sein de la corporation, la question divise.

Que va dire Roberto Martinez à ses troupes ? Quel discours va-t-il tenir juste avant la montée des joueurs sur le terrain ?

"Donnez tout ce que vous avez dans le bide ! On va les exploser, les Rosbifs ! On va leur montrer qui joue at home en Premier League !". Difficile à imaginer...

"Les mecs, aujourd'hui surtout, vous levez le pied. Vous laissez tout passer, et parfois vous mettez juste une petite semelle parce que si on peut se prendre quelques cartons en prime, c'est pas plus mal...". Difficile à imaginer aussi...

Connaissant le caractère et la façon de penser de notre sélectionneur, on sera sans doute plus proche de ceci : "Messieurs, aujourd'hui c'est un match spécial contre l'Angleterre. Jouez votre football, faites-vous plaisir et si, au final, ça ne marche pas et qu'on finit 2ème , je m'en accommoderai aisément".

La composition probable de la Belgique, à elle seule, traduit déjà l'illustration de cet "entre deux".

S'il s'agit vraiment de "lever le pied", c'est aux titulaires habituels qu'il faut faire confiance et transmettre le message. Eux ne risquent rien et peuvent voir à long terme.

Mais les autres ? Comment imaginer qu'un Leander Dendoncker, un Youri Tielemans, un Thorgan Hazard ou un Adnan Januzaj, puisse volontairement "déjouer", briser l'inestimable vitrine que représente un match de Coupe du Monde d'un simple coup de stud, pour ensuite retourner dans l'ombre et probablement ne pas en ressortir...

Sérieusement, les 'parodistes' français alignés contre le Danemark, ont-ils marqué des points pour les rendez-vous ultérieurs de cette Coupe du Monde ? Personnellement, je ne pense pas.

Natif de Königsberg (l'ancien nom de Kaliningrad), Emmanuel Kant avait déjà tout prévu. Exposée dans la Critique de la raison pratique, son éthique est déontologique en ce sens qu'elle considère l'action en elle-même (et, avec elle, l'obligation morale), indépendamment de toute circonstance empirique de l'action. Une éthique qui s'oppose à l'éthique conséquentialiste, qui estime la valeur morale de l'action en fonction des conséquences prévisibles de celle-ci.

En d'autres termes, Kant aurait clairement préféré qu'on joue notre jeu sans calculer, plutôt que de se projeter dans un avenir incertain.

Et si Kant le dit...