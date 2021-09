Thibaut Courtois a vécu une soirée frustrante contre l'Estonie ce jeudi soir à Tallinn. Très rapidement battu, le portier des Diables Rouges s'est retourné une seconde fois en fin de partie. Satisfait de la large victoire des siens (2-5), il a malgré tout regretté ces deux buts concédés.

"Le plus important était de l'emporter", a lancé le pensionnaire du Real Madrid, interrogé par Pierre Deprez au coup de sifflet final. "Mais c'est dommage d'encaisser deux buts, la manière dont on les concède", a ajouté Thibaut Courtois, estimant que la Belgique a perdu "quelques duels sur phases arrêtées" et "laissé trop d'espaces" malgré avoir travaillé ces aspects durant la semaine. "Il faudra analyser certaines choses mais il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs sur le terrain."