Dimanche, la Belgique affrontera la République tchèque - qui a gagné 1-0 face à la Biélorussie ce jeudi - au Stade Roi Baudouin et compterait, en cas de succès, six points d'avance sur son plus proche poursuivant à trois journées de la fin de la campagne qualificative. Autant dire que le billet pour le Qatar serait pratiquement validé ! Trois jours plus tard, les Diables Rouges affronteront la Biélorussie à Kazan (Russie) pour conclure ce triptyque international.

Menée au score pour la troisième fois en quatre rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2022, la Belgique a une nouvelle fois réussi à inverser la tendance grâce à ses joueurs offensifs, dont Eden Hazard - un capitaine qui a su prendre ses responsabilités et guider l'équipe - et Romelu Lukaku , auteur de ses 65ème et 66ème buts en 99 sélections, pour s'installer confortablement en tête du Groupe E avec un bilan de 10/12.

Pour leur première sortie depuis leur défaite contre l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2020, les Diables Rouges ont été cueillis à froid par Mattias Käit (2' 1-0) avant de faire la différence grâce à Hans Vanaken (22' 1-1), Romelu Lukaku (29' 1-2, 52' 1-3), Axel Witsel (64' 1-4) et Thomas Foket (76' 1-5). L'Estonien Erik Sorga a scellé le score en fin de match (83' 2-5).

Romelu Lukaku © Belga

Comme attendu, Roberto Martinez offre une titularisation à quelques joueurs peu expérimentés chez les Diables Rouges - Alexis Saelemaekers, Hans Vanaken et Leandro Trossard - tout en confirmant plusieurs cadres, dont Thibaut Courtois, Axel Witsel, Eden Hazard et Romelu Lukaku.

Cette équipe belge "expérimentale" se fait surprendre après moins de deux minutes de jeu : Alexis Saelemaekers tente de joindre Hans Vanaken, mais Mattias Käit profite de la nonchalance du milieu de terrain brugeois pour s'emparer du ballon et s'en aller tromper Thibaut Courtois d'une jolie frappe du pied droit (2' 1-0).

Les Diables Rouges réussissent à égaliser vingt minutes plus tard : de plus en plus pressants, les visiteurs trouvent la faille grâce à la tête de Hans Vanaken, parfaitement servi par Eden Hazard (22' 1-1).

Les Estoniens continuent à se montrer dangereux, mais ce sont les Belges qui passent devant à la demi-heure : Romelu Lukaku, d'un geste de pur buteur, profite de la maladresse de la défense locale pour inscrire son 65ème but en 99 apparitions avec les Diables (29' 1-2).

Après la frappe sur la barre transversale d'Alexis Saelemaekers (38'), Romelu Lukaku s'offre un doublé en début de seconde période : servi par Hans Vanaken dos au but à l'entrée du grand rectangle, l'attaquant de Chelsea se joue des défenseurs estoniens et inscrit un deuxième but dans son style très caractéristique (52' 1-3).

Pas encore rassasiés, les Diables Rouges plantent un quatrième but peut après l'heure de jeu via Axel Witsel, isolé par Leandro Trossard à quelques centimètres du but estonien au terme d'une belle offensive belge (64' 1-4).

Après une première salve de remplacements, et notamment les montées au jeu d'Albert Sambi Lokonga - pour sa grande première chez les Diables - et de Christian Benteke (Eden Hazard et Romelu Lukaku en ont profité pour quitter le terrain), Thomas Foket, fraîchement monté au jeu, en profite pour débloquer son compteur chez les Diables sur un très joli assist de Yannick Carrasco (76' 1-5).

En fin de rencontre, le malheureux Thibaut Courtois, qui n'a quasiment rien eu à faire pendant 90 minutes, encaisse un second but des œuvres d'Erik Sorga (83' 2-5), oublié par la défense belge.