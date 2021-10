Quelques mois après avoir rangé les crampons, Olivier Deschacht débute sa reconversion ! Il devient l’entraîneur adjoint de Jacky Mathijssen chez les U21 belges. Une opportunité qu’il a lui-même provoquée, peut-on lire dans le communiqué de l’Union Belge : "Quand j’ai appris qu’il y avait un poste vacant chez les U21, j’en ai parlé avec Jacky Mathijssen. S’en est suivie une conversation fascinante sur le football, l’ambition, les objectifs et l’envie d’améliorer les personnes. Une chose en entraînant une autre ; je serai très bientôt en bord de terrain avec Thomas Buffel comme entraîneur adjoint."

L’ancien joueur d’Anderlecht, de Lokeren et de Zulte compte bien mettre son expérience et sa mentalité au service de l’équipe : " Ceux qui me connaissent savent que je suis un gagnant et que j’ai besoin de buts dans la vie. C’était le cas avant lorsque j’étais joueur et cela le restera en tant qu’entraîneur. Le Championnat d’Europe en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024 sont deux objectifs fantastiques. J’ai la possibilité d’apprendre grâce à Jacky Mathijssen, qui fait jouer les U21 selon le système de Roberto Martinez. C’est extrêmement intéressant et fascinant de savoir que je vais pouvoir travailler dans ce cadre. J’ai faim, je suis ambitieux et j’espère pouvoir contribuer à ce beau projet. Aider les joueurs, les rendre meilleurs et leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Je veux en outre acquérir une expérience que je pourrai utiliser plus tard en tant qu’analyste et entraîneur. "