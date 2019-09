Entrée, plat, dessert et cerise sur le gâteau : "Captain KDB" régale face à l'Ecosse

Kevin De Bruyne s’est illustré de la meilleure des manières contre l’Ecosse ce lundi soir. Le Diable a fait ce qu’il sait faire de mieux… délivrer des passes décisives. Et quelles passes ! Trois en 23 minutes pour être exact. Mais pas seulement. Il y est aussi allé de son petit but pour faire 4-0. Du tout grand KDB.

La première offrande vise Romelu Lukaku à la neuvième minute. Il sert sur un plateau le joueur de l’Inter Milan. L’entrée du menu trois couverts. Il faut avouer que sur cette phase, KDB bénéficie d’une passe encore plus lumineuse venant des pieds de Dries Mertens.

Kevin De Bruyne est "au four et au moulin" et concrétise sa très bonne rencontre par une nouvelle passe décisive, à la 24e minute. En direction de Thomas Vermaelen. Un régal ce plat consistant.

En guise de dessert, un corner ! Alderweireld récupère de la tête, la balle franchit la ligne.

Et vu que le Diable est gourmand, il y est ensuite allé de son petit but en guise de cerise sur le gâteau. Et c’est l’Écosse qui paie l’addition, 4-0. Le brassard de capitaine lui va bien à notre Kevin national, malgré une prestation en demi-teinte contre Saint-Marin, à l'image de toute l'équipe.

Kevin de Bruyne réalise actuellement le meilleur début de saison de sa carrière avec Manchester City. Avec 5 assists et 1 but, KDB est décisif toutes les 54 minutes en Premier League.