Enfin la fin des ennuis pour Eden Hazard au Real Madrid ? Sa déclaration pleine d'optimisme peut le laisser croire

Enfin le bout du tunnel pour Eden Hazard ? A 30 ans et alors qu'il a déjà raté 59(!) matches du Real Madrid depuis son arrivée, le Diable rouge pourrait enfin retrouver de sa superbe.

Titulaire face à Alavès, samedi soir pour le lever de rideau de la saison, Eden a plu aux observateurs. Sans forcément tomber dans une orgie des dribbles dont il était coutumier du fait auparavant, Hazard s'est montré affuté, ultra-sobre, efficace et intelligent dans ses choix.

En 66 minutes, il a donné 3 passes clés et réussi deux dribbles. Cerise sur le gâteau, il a magnifiquement mis sur orbite Karim Benzema d'une talonnade sensationnelle (ou involontaire?) sur le premier but madrilène.

De là à dire que le vrai Eden Hazard est (enfin) de retour ? Il y a un pas que nous n'oserons pas encore franchir. Au vu des derniers mois difficiles du Brainois, il convient d'être prudent.

Mais contrairement à ses récentes déclarations où même-lui semblait perdre son éternel optimisme, Eden s'est, une fois n'est pas coutume, montré résolument positif à l'interview d'après-match. Un optimisme, qu'on ne lui avait plus constaté depuis un bon moment, et qui prouve qu'Eden a peut-être vraiment fait le plus dur du travail : "Je n'ai que des bonnes sensations. Et pour moi et pour l'équipe. On a marqué quatre buts et on a bien joué. On va essayer de gagner le plus de matches possibles cette saison. Ma blessure à la cheville est vraiment derrière moi, je vais tout donner cette saison."

Alors Eden Hazard enfin prêt à prendre son envol à la Maison Blanche ? C'est ce qu'on lui souhaite. Et pour lui, et pour les Diables rouges.