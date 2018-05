Encore une défaite pour Yannick Carrasco en Chine

Dalian Yifang, avec Yannick Carrasco aligné toute la rencontre, s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Jiangsu Suning, dimanche, dans le cadre de la 10e journée du championnat de Chine.

Huang a inscrit l'unique but de la rencontre juste avant l'heure de jeu.

Dalian Yifang est 15e et avant-dernier avec 6 points (une victoire et trois partages). Jiangsu Suning est quatrième avec 19 points, un de moins que les deux leaders, Shanghai SIPG et Shandong Luneng.

En Ecosse, assuré du titre, le Celtic Glasgow s'est incliné 0-1 contre Aberden, dimanche, lors de la 38e et dernière journée du championnat d'Ecosse. Dedryck Boyata a disputé l'ensemble de la rencontre en défense pour le Celtic. Considine a marqué le seul but du match en début de seconde période (47e). Boyata termine la saison avec 28 rencontres (sur 38) et 2 buts au compteur.

Le Celtic remporte le championnat avec 82 points. Aberdeen est son dauphin (73).