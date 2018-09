Encore étincelant avec les Diables, Eden Hazard a digéré son transfert loupé au Real

Souvenez-vous, à la fin du Mondial russe, le Belge ne cachait pas ses envies de départ: "Après six ans magnifiques à Chelsea, il est peut-être temps de voir autre chose. On verra si je reste ou si je pars. Chelsea prendra la décision finale. Vous savez où je souhaite aller...". Finalement, comme durant la saison 2016-2017, le Brainois est resté.

Si Eden Hazard a été étincelant face à l'Ecosse, il l'est tout autant depuis le début de saison avec Chelsea. On aurait pu penser que son transfert avorté au Real Madrid influe sur ses performances avec les Blues, il n'en est rien. Il semble totalement avoir digéré la transaction manquée durant l'été.

Longtemps critiqué pour ses statistiques jugées trop faibles pour être comparées à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo , le numéro 10 des Diables en a fait taire plus d'un ces derniers mois. En effet, Hazard est impliqué dans 27 buts sur les 26 dernières rencontres des Diables Rouges. Il a marqué pas moins de 13 buts et donné 14 passes décisives, dont la dernière pour Michy Batshuayi dans la victoire 0-4 en Ecosse.

Auteur d'un énorme match ce vendredi soir en Ecosse avec un magnifique but et une passe décisive en seulement 55 minutes, Eden Hazard poursuit sur sa lancée du Mondial lors duquel il a été élu deuxième meilleur joueur derrière Luka Modric .

Eden Hazard - © BRUNO FAHY - BELGA

Sous les ordres du nouvel entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri, le capitaine des Diables semble revivre du côté de Londres. Non titularisé lors des deux premiers matches de Premier League, Eden Hazard a toutefois délivré 2 assists en 43 minutes, un face à Huddersfield et un autre contre Arsenal. A chaque fois qu'il est monté sur le terrain, le Diable Rouge s'est montré décisif. Sarri déclarait alors en conférence de presse qu'Eden n'était pas capable de jouer 90 minutes, lui qui avait repris le chemin des entraînements seulement au lendemain de la défaite de Chelsea contre Manchester City en finale de la Community Shield, c'est-à-dire le 6 août.

La rencontre suivante, Hazard est aligné d'emblée à Newcastle et inscrit le but du 0-1 sur pénalty (victoire 1-2). Il remet le couvert lors de la quatrième journée de championnat où il marque le deuxième but de son équipe face à Bournemouth (victoire 2-0).

Avec deux goals et deux assists, Eden Hazard semble plus qu'épanoui sous les ordres de son nouveau coach. "J'aime avoir la balle dans les 30 derniers mètres. J'aime ce style de jeu qui est complètement différent par rapport à Mourinho ou Conte. Nous essayons simplement de garder le ballon le plus souvent possible. Quand on prive l'adversaire du ballon, nous sommes encore plus dangereux, on joue un très bon football, que nous apprécions. Je veux garder cet élan", avait-il confié à Chelsea TV.

Les Islandais sont prévenus, Eden Hazard est en grande forme et ne leur fera pas de cadeau mardi soir pour la première journée de la Nations League.