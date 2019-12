En plein match de NBA, Thibaut Courtois fait parler ses réflexes

Thibaut Courtois a profité de cette fin d’année pour se rendre aux Etats-Unis. Visites culturelles et rendez-vous sportifs, le Diable a partagé des moments de son voyage sur les réseaux sociaux. On a notamment pu le voir réaliser un "dunk" en marge de la rencontre de NBA entre Miami Heat et Washington Wizards. Mais ce n’est pas ce geste qui a particulièrement attiré l’attention. Pendant le match, il a rattrapé Tyler Herro qui s’était littéralement jeté sur lui en tentant de sauver la balle. Il n’y est pas parvenu, il a néanmoins été soutenu par notre compatriote attentif et a pu reprendre la rencontre, finalement perdue par son équipe.