En fin de contrat à United, Fellaini approché par l'AC Milan pour un contrat de 3 saisons

Marouane Fellaini se rapprochait fortement d'un transfert à l'AC Milan. C'est Het Laatste Nieuws qui confirme les contactes entre les deux parties.

Milan, au courant que Fellaini ne prolongera pas avec les Red Devils, aurait proposé un contrat pour trois saisons au Diable. Cette option offrirait plus de certitudes au Diable Rouge sur son avenir car à Manchester United la règle veut qu'un joueur de plus de 30 ans (Fellaini a 30 ans) ne peut plus prolonger son contrat que d'une année à la fois.

Une chose semble en tous cas se confirmer, c'est le départ de Fellaini de Manchester où il ne serait plus vraiment en odeur de sainteté avec l'entraîneur.