En bon capitaine, Eden Hazard a 'secoué' Romelu Lukaku à la mi-temps

Nommé capitaine des Diables Rouges par Roberto Martinez, Eden Hazard est plus un leader technique sur le terrain qu'un meneur d'hommes dans les vestiaires. Pourtant, ce lundi soir à la mi-temps du match entre la Belgique et le Panama, comptant pour la première journée du groupe G de la Coupe du Monde, le n°10 a invité Romelu Lukaku à participer plus au jeu et à ne pas se cacher.

"Je lui ai dit à la mi-temps qu'on avait besoin de lui. En première période, il se cachait un peu là-bas devant, tout seul, a révélé Hazard en conférence de presse d'après-match. Même si on a des bons joueurs, ce n'est pas facile de jouer avec un joueur en moins. Et une fois qu'il a été là, impliqué dans le jeu, comme par magie, il a mis deux buts. J'espère qu'il va comprendre."

Un discours qui a apparemment son petit effet puisque le meilleur buteur de l'histoire de la sélection 'noir, jaune, rouge' (38 buts) s'est offert un très joli doublé et a été l'un des grands artisans de la victoire belge (3-0).

"Il n'a pas fait un mauvais match, assure encore le Brainois, auteur de la passe décisive sur le second but de Big Rom. Il met deux buts encore aujourd'hui, donc on est contents. Mais je veux qu'il essaye d'être plus impliqué dans le jeu. Dans le jeu, on sait ce qu'il peut faire."

Déjà excellent ballon au pied depuis le début de la préparation, Eden Hazard commence donc à prendre de plus en plus de responsabilités hors du terrain. Une très bonne nouvelle pour les Diables Rouges.