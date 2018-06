Élu Devil of The Match, Vertonghen est "satisfait de la performance" des Diables

Récompensé par une casquette souvenir pour sa 100e cap record avec les Diables rouges avant le début du match contre le Portugal, Jan Vertonghen a également été mis à l'honneur en fin de rencontre en recevant le prix de Devil of The Match.

Auteur d'un match solide, le défenseur des Diables n'a pas pu compter sur le support de Vincent Kompany pendant la dernière demi-heure de la rencontre suite à la sortie - vraisemblablement sur blessure - du joueur de Manchester City.

"J’espère que ça va aller. Un Vincent fit, c’est un des meilleurs défenseurs d’Europe. C’est un leader. J’espère qu’il sera là en Russie car c’est un gars très important pour le groupe", a-t-il dit à propos de Kompany avant d'enchaîner sur la rencontre.

"On a bien commencé les 20 premières minutes. Ensuite nous n’avons pas trop créé d’occasions mais n'en n'avons pas concédé beaucoup non plus. Je pense que c’était un bon match au niveau défensif. N'oublions pas qu'on jouait contre le Champion d’Europe. ll y a eu aussi beaucoup de changements en deuxième période et ça n’aide pas mais on peut être satisfaits de cette performance. Les prochains matches, j’espère qu’on va les gagner et qu’on va gagner le soutien de nos supporters."