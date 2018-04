Edmilson avec les Diables rouges au Mondial, une utopie ?

Auteur de 2 splendides buts avec le Standard à Bruges, Edmilson Jr est l’un des hommes en vue dans ces POI. Le Belgo-brésilien aurait même séduit le sélectionneur national Roberto Martinez lors du dernier clasico.

"Depuis quelques semaines, Edmilson est enfin crédible et fiable sur l’entièreté d’un match et parfois même de 4-5 matches d’affilée. C’est devenu un joueur dominateur et décisif. Il est devenu concret ", a souligné Frédéric Waseige sur le plateau de la Tribune.

De là à imaginer qu’il pourrait être du voyage en Russie avec les Diables rouges sachant que sur les flancs il y a quelques craintes au niveau des disponibilités, il y a un pas que peu d’observateurs sont prêts à franchir. Il part également avec un retard sur Anthony Limbombé qui a bénéficié d’un peu de temps de jeu avec la Belgique lors de la dernière rencontre amicale remportée par les Diables rouges face à l’Arabie Saoudite (4-0).

"Quand on voit le milieu de terrain chez les Diables, il y a quand même du costaud et il faut rester réaliste", a noté Philippe Albert.

Et Thomas Chatelle d’ajouter : "Si tu reprends Edmilson, tu dois le faire jouer en soutien de Lukaku comme Eden Hazard ou Dries Mertens. Je ne pense pas que ce soit un joueur fait pour faire tout un flanc même s’il m’a déjà épaté ces dernière saisons en défendant très bien".

"Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, a déclaré Thierry Luthers. Carrasco joue en Chine, Chadli ne joue jamais, Mirallas réalise, lui, une saison plutôt chaotique. Si on considère qu’Edmilson est un ailier, je trouve que vous le jetez assez vite sachant que, statistiquement, il y a toujours un, deux ou trois absents. Bossut, personne ne pensait qu’il serait à la Coupe du Monde 2014. Kabasele disait que si 12 joueurs avaient la fièvre, il aurait une chance d’aller à l’Euro 2016 et il y est finalement allé".

Thierry Luthers a ainsi estimé que "rien n’est jamais impossible". Et de poursuivre : "Ce sera sans doute un peu trop court pour cette Coupe du Monde mais sur le moyen terme, avec des garçons comme Praet et Castagne, il sera un jour repris".

"Martinez est un conservateur. Ce n’est pas un mec qui va innover. Ce n’est pas parce qu’un joueur fait une série de 4 matches d’affilée de haut niveau qu’il doit forcément être en équipe nationale sinon on change la moitié du noyau à chaque match. Il a sa base et il ne compte pas y toucher et donc cela m’étonnerait qu’Edmilson soit au Mondial" , a conclu Frédéric Waseige.