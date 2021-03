Edito : Romelu au cœur de la tempête

Temps pluvieux. Temps venteux hier sur Prague. Un vent de tempête avec des rafales à plus de 100Km/h parfois. Les Diables n’avaient pas connu pareille météo depuis belle lurette. Alors au cœur des bourrasques et pour éviter le coup de foudre fatidique, la Belgique a sorti son paratonnerre. Romelu Lukaku.

Une équipe ballottée

Hormis la titularisation de Chadli, c’étaient les Diables attendus sur la pelouse rafraichie de l’Eden Arena. Eden…oui…ben voyons… ils le font exprès ces Tchèques de nous rappeler qu’un capitaine nous manque et la vie peut changer. Car un le profil d’un Eden en forme "hazardesque" nous a manqué dans un match pareil. Pour apeurer l’adversaire et dribbler. Oui dribbler, effacer l’opposition, la rendre dingue. Rien de tout ça hier…combien de fois a-t-on tenter de dribbler ? On peut compter sur les doigts d’une main ! Mais soyons de bon compte sa présence n’aurait peut-être rien changé à la physionomie de cette rencontre.

Pas un "tchèque en blanc"

Ce Tchèque n’était pas blanc. Pas une arnaque non. Une vraie opposition. Du costaud, de la taille, du volume, du cœur, des tripes. Waouw… qui avait prédit cela ? Qui aurait osé mettre tant de pressing sur nos petits diables. Quoi, on est numéro 1 non ? Et ça se respecte ! Et bien non…les hommes du capitaine Soucek (on avait bien bossé la prononciation non ?) ne nous ont pas respecté et ils ont eu raison. Philippe Albert me l’a dit quelques fois : " je ne pense pas qu’ils parviendront à tenir ce pressing tout le match…impossible ". Et bien Phil, ils ont tenu ! Jusqu’à nous faire suer dans les arrêts de jeu (merci Toby). Courtois avait madame chance pour fiancée hier soir. Un poteau, une barre et un "poto" pour le suppléer sur la ligne…tout n’était pas contre nous finalement.

Capitaine Lukaku

3 images Capitaine Romelu © Belga - Virginie Lefour

Alderweireld, Vertonghen et Denayer ont été noyés par la marée tchèque montante. Tielemans et Dendoncker (le meilleur des deux hier) ont ramé à contre-courant au milieu. Chadli et Castagne ont trop peu tenter de percer la digue adverse. Mertens et De Bruyne n’ont que trop peu sorti le ciré jaune pour faire face à la pluie battante. Que reste-t-il ? Et bien il reste Lukaku. Bien sûr, il a souffert aussi, comme tout le monde. Mais Romelu a été notre phare, notre vrai capitaine. A la barre quand le bateau a tangué. Là pour éviter de couler, surgissant au-dessus de la mêlée sur chaque coup de coin tchèque. Ecartant de son crâne puissant, les centres venant de babord et de tribord. Donnant de l’air frais dans cette atmosphère de fin de match irrespirable. Et plantant ce but salvateur qui nous fait dire que ce résultat nul est une bonne affaire au final.

Serial killer

Passe de De Bruyne (son 10e assist pour Lukaku en équipe nationale). Contrôle du gauche…le défenseur recule. Crochet du gauche, crochet du droit, le défenseur disjoncte. Et frappe du gauche…Lukaku nous balance ses stats à la tronche. Et le gardien tchèque déguste. 59e but chez les Diables. De quoi le faire rentrer dans le top 10 des buteurs en équipe nationale de la zone européenne (record de Cristiano Ronaldo avec 102 buts). Mieux même, en inscrivant ce but égalisateur l’attaquant de l’Inter signe une série incroyable de 10 matchs de qualification (pour un Euro ou une coupe du monde) consécutifs en ayant trouvé le chemin des filets (14 buts). La dernière fois qu’il a été aligné dans une rencontre de ce type en restant muet c’était en juin 2017 lors de notre victoire en Estonie (victoire 0-2 avec des buts de Mertens et Chadli). Preuve que ce grand gaillard est l’homme qu’il nous faut pour croire en nos rêves du mois de juin. Mais seul il ne pourra éviter le naufrage… La série des 10 derniers matchs joués par Romelu Lukaku en qualifications (CM ou CE) : Gibraltar (QCM) - 31.08.17 - 90 minutes de jeu - 3 buts inscrits (9-0)

en Grèce (QCM) - 03.09.17 - 90 minutes de jeu - 1 but inscrit (2-1)

Chypre (QCM) - 10.10.17 - 24 minutes de jeu - 1 but inscrit (4-0)

Kazakstan (QCE) - 08.06.19 - 72 minutes de jeu - 1 but inscrit (3-0)

Ecosse (QCE) - 11.06.19 - 90 minutes de jeu - 2 buts inscrits (3-0)

en Ecosse (QCE) - 09.09.19 - 90 minutes de jeu - 1 but inscrit (4-0)

Saint Marin (QCE) - 10.10.19 - 76 minutes de jeu - 2 buts inscrits (9-0)

en Russie (QCE) - 16.11.19 - 77 minutes de jeu - 1 but inscrit (4-1)

Pays de Galles (QCM) - 24.03.21 - 90 minutes de jeu - 1 but inscrit (3-1)

en R.Tchèque (QCM) - 27.03.21 - 90 minutes de jeu - 1 but inscrit (1-1)

1-1 : But de Romelu Lukaku - République tchèque - Belgique - 27/03/2021 But de Romelu Lukaku ! L'attaquant de l'Inter Milan est lancé dans d'excellentes conditions par Kevin De Bruyne. Il fait valser Celustka à droite puis à gauche avant de tromper Vaclik. La Belgique égalise !