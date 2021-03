Edito : La Belgique dans la classe des invertébrés ?

La question peut sembler provocante, mais elle relève surtout d'un constat : de la colonne vertébrale Courtois-Kompany-Witsel-Hazard-Lukaku qui structurait notre équipe nationale lors de la Coupe du Monde en Russie, ne subsistera peut-être que... le seul Courtois, lors des 3 matchs à venir.

Kompany a troqué son équipement de joueur contre un costume de coach, Witsel tente de ressouder son tendon d'Achille dans un contre-la-montre à l'issue incertaine, Hazard croise les doigts pour que l'option du "traitement conservateur" lui permette de recouvrer ses moyens à temps pour l'Euro, quant à Lukaku, il risque de rester bloqué dans la Botte sans réussir à en sortir le pied...

Tous les coachs le confirmeront, la colonne vertébrale d'une équipe est l'axe autour duquel le corps s'articule. Il définit l'animation et la complémentarité. Sans Kompany, le "cerveau", sans Witsel le "point d'équilibre" et sans Hazard le "grain de folie", le squelette noir-jaune-rouge s'ébranle. Et même s'il est bien connu que "nul n'est indispensable", l'absence de Lukaku le "finisseur" achèverait de déstabiliser une équipe qui devrait, en urgence, se redéfinir sans perdre le lustre de son blason, et l'effroi qu'il tend parfois à susciter auprès de certains adversaires.

On comprend donc parfaitement pourquoi Roberto Martinez a inclus son attaquant-vedette dans sa (large) sélection de 33 Diables... Refus d'abdiquer, refus de laisser croire à l'Inter et à l'ATS (Autorité de protection de la santé) de Milan qu'il ne compte pas sur le meilleur buteur de sa sélection.

Et si d'aventure, lundi, Handanovic, de Vrij, D'Ambrosio et Vecino venaient à présenter un bon bulletin, s'accéléreraient alors les négociations d'assouplissement pour que les internationaux convoqués par leur pays reçoivent leur bon de sortie... En ce compris, donc, Romelu Lukaku...

Le funambule du mois de mars

Alors qu'il cumule déjà plusieurs casquettes au sein de sa propre Fédération, voilà maintenant Roberto Martinez amené à enfiler plusieurs costumes d'apparat vis-à-vis de l'extérieur. Car outre celui du sélectionneur, il doit également endosser celui du négociateur, voire de l'entremetteur. Les relations entre équipes nationales et clubs ne sont jamais que des rapports de force, dont la tension se définit au gré de la diplomatie qu'on lui insuffle, avec l'espoir en filigrane qu'un prêté appelle un rendu.

Le sélectionneur catalan s'est toujours targué d'entretenir d'excellents rapports avec ses confrères étrangers. Sa nature est de préférer la concession au rapport de forces. Mais, avec l'approche de l'Euro, il importera peut-être de durcir le ton dans la négociation. Ce qui n'est pas simple, surtout par les temps qui courent...

Car deux éléments lui compliquent la tâche. Deux impondérables induits par la période de pandémie que nous n'en finissons pas de traverser : tout d'abord, les clubs n'ont plus l'obligation de mettre leurs internationaux à disposition de leur sélection, ensuite les autorités nationales peuvent ajouter leur grain de sel par des interdictions d'entrée ou de sortie, liées non plus aux personnes mais aux territoires.

Ainsi, avant de pouvoir enfiler le training et s'équiper du chrono ou du sifflet, Roberto Martinez doit-il d'abord mener à bien une délicate mission d'équilibriste.

Et s'il n'est pas tombé dans le vide lors de son face à face avec les représentants du Vissel Kobé (ce qui lui permet, donc, de bénéficier du concours de Thomas Vermaelen), il lui faudra potentiellement affronter l'armée milanaise (politique et sportive) et croiser les doigts pour que l'Allemagne n'interdise pas aux ressortissants de sa Bundesliga de fouler le sol praguois, ce qui semble être sa volonté. Dans l'état actuel des choses, des joueurs comme Meunier, Thorgan Hazard, Mangala ou Casteels seraient donc mobilisables pour le premier match contre le Pays de Galles, mais...pas pour le déplacement suivant en République tchèque, pays le plus impacté d'Europe par le Covid. De quoi s'arracher les cheveux...

Ne pas rater ses débuts

Si ces multiples contretemps, inquiétudes et autres contrariétés auraient pu être pris avec un certain stoïcisme en novembre dernier, au moment d'enchaîner quelques joutes amicales et de Nations League (qui a dit que cela revenait au même ?), il en va tout autrement maintenant que se reprofilent les matchs officiels. Et pas n'importe lesquels. Ceux qui permettront à la Belgique (sans doute pour la dernière fois avec sa "génération dorée") de disputer la Coupe du Monde au Qatar. Or, le groupe est (un peu) plus relevé que d'habitude (notamment vu la présence de nos "meilleurs ennemis" gallois) et le format de qualification européen ne garantit qu'un seul ticket aux 10 vainqueurs de groupe, les 3 restants devant être distribués à l'issue d'un...double barrage. Pour éviter d'en arriver là, la Belgique doit donc finir première du groupe E. Et pour finir première, mieux vaut ne pas resté coincée dans les starting blocks... Que l'on dispose, ou non, d'une vraie colonne vertébrale...