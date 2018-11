Eden passeur, Thorgan et Kylian buteurs : week-end productif pour la famille Hazard

Dimanche après-midi, le Borussia Monchengladbach s’est imposé 3-0 à domicile face à Dusseldorf. Thorgan Hazard a inscrit un joli doublé : Il a d’abord ouvert le score sur penalty peu après le retour des vestiaires et a ensuite mis le feu à la défense adverse avec un solo très bien inspiré suivi d’une jolie frappe. Le Diable rouge de 25 ans a ainsi planté son sixième et son septième but de la saison. Thorgan passe ainsi meilleur buteur du championnat allemand, à égalité avec Paco Alcacer (Dortmund), Sébastien Haller (Francfort) et Luka Jovic (Francfort).

GOAL | Thorgan Hazard donne l'avantage à Gladbach sur pénalty !



1️⃣-0️⃣ #BMGF95 pic.twitter.com/yEm54OIGT1 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 4 novembre 2018