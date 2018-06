Eden Hazard, un capitaine qui montre la voie

Après leurs deux larges succès contre le Panama et la Tunisie, les Diables Rouges sont sous le feu des projecteurs. Tous les observateurs de la Coupe du Monde se répandent en compliments devant la force offensive belge. Si Romelu Lukaku a fait trembler les filets adverses à quatre reprises et squatte les premières places du classement des buteurs, Eden Hazard (88 sélections, 24 buts et 24 passes décisives) brille par son leadership technique et sa prise de responsabilités. Le n°10 belge assume de plus en plus son statut de capitaine et semble prendre dans cette compétition la pleine mesure de son rôle. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Depuis son premier match avec le brassard - une rencontre amicale face à la France en juin 2015 ponctuée par un prestigieux succès (3-4) -, le Brainois a disputé 32 matches avec les Diables, dont 25 en tant que capitaine. Sur cette période-là, Hazard a affolé ses statistiques personnelles et pris une nouvelle dimension.

Depuis la victoire contre les Bleus, les Diables n’ont perdu que quatre matches en présence leur n°10 (dont un douloureux quart de finale contre le pays de Galles), ont remporté 24 rencontres et ont inscrit pas moins de 96 buts. Et Eden Hazard n’y est pas pour rien. Avec 17 pions et 12 passes décisives, il est tout simplement impliqué dans un peu plus de 30% des buts belges !

A son arrivée après l’Euro 2016, Roberto Martinez a confirmé son maître à jouer au poste de capitaine. Et ce dernier le lui rend bien. Sous les ordres du Catalan, Hazard jouit d’une totale liberté d’action et peut exprimer toutes ses qualités. Le système en 3-4-2-1 lui permet d’évoluer plus près de la zone de vérité et lui offre plus de ballons dans les trente derniers mètres adverses.

S’il ne sera sans doute jamais un véritable meneur d’hommes, il se mue donc de plus en plus en réel leader sur la pelouse. Ses coéquipiers en profitent pleinement. Il est celui par qui (quasiment) toutes les offensives démarrent et celui qui peut débloquer (quasiment) toutes les situations.

Très attendu par tous les spécialistes dans ce Mondial, le droitier de 27 ans, auteur d'une passe décisive et de deux buts, a atteint une maturité certaine. Cela se voit sur le terrain où ses performances éblouissent. Cela commence également à se voir à l’extérieur où il prend plus de poids. Sa mise au point avec Romelu Lukaku à la mi-temps contre le Panama en est la preuve.

Logiquement, les attentes sont donc maintenant encore plus grandes. Toute la Belgique espère le voir mener ses troupes vers les sommets. Lui aussi, assurément.