Eden Hazard taquin: "Au fond de moi, je sais que j'ai été le meilleur"

La Belgique a pris la troisième place de la Coupe du Monde 2018. Pour le capitaine de la sélection Eden Hazard, cela laisse un double sentiment: "Un bon et un mauvais car on aurait voulu jouer demain. Mais bon, quand on joue pour une 3ème place, on veut finir sur une bonne note. La coupe du Monde a été exceptionnelle d'un point de vue collectif et individuel. Mais on n'a pas de regret. on a tout donné. On a rendu les gens fiers en Belgique. On va aller célébrer cela avec les fans demain. J'espère une belle fête avec tous les supporters. Ce sont des moments uniques qu'on n'a pas la chance de vivre tous les jours. J'espère que cela va rester dans les mémoires et qu'il y aura beaucoup de monde."

"On a fait un match comme on a l'habitude de faire depuis quelques années" ajoute Eden Hazard. "C'est vrai qu'on a été beaucoup critiqué lorsqu'on jouait contre des grosses équipes. Mais ici, on a pu gagner contre le Brésil. On était à deux doigts de gagner contre la France. Aujourd'hui on gagne contre l'Angleterre. On les a battus deux fois. Je pense qu'on est devenu une grande équipe. Et maintenant lorsqu'on joue contre des grosses équipes, je pense qu'ils commencent à avoir peur de nous. On a des grands joueurs. On est fait pour gagner. Donc j'espère que dans deux ans ou quatre ans, on va avoir des trophées."

"Je pense qu'ils vont le donner à quelqu'un qui va jouer la finale. Mais si je l'ai tant mieux. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas un problème. Au fond de moi, je sais que j'ai été le meilleur" ajoute Hazard en faisant un clin d'oeil. "Donc ce n'est pas un problème" termine le Londonien en rigolant.