Eden Hazard, sur le festival familial : "Dommage que Romelu ait marqué"

La Belgique a facilement écarté la Russie et a engrangé son neuvième succès en neuf rencontres. Les frangins Hazard, auteurs des trois premiers buts, ont lancé les Diables vers cette nouvelle victoire. Eden Hazard est un capitaine et un grand frère heureux.



"Une très belle première mi-temps, la deuxième a été beaucoup plus moyenne", résume le N.10 belge. "A 0-4, on savait que le match était plié. Je pense qu’on s’est un peu relâchés. Si on avait encore vraiment eu envie de marquer des buts, on aurait pu. Défensivement et offensivement, on s’est trouvés. C’est un bon match, dommage pour ce but encaissé. Ça fait un peu râler la défense, ça fait un peu râler Thibaut."



Maintenant que la première place du groupe est assurée, les Diables visent le sans-faute. "Il reste un match pour aller chercher une dixième victoire. On a essayé de faire plaisir au public tout au long de cette campagne. Je pense que c’est réussi."



Eden Hazard est désormais seul à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Diables rouges. Le capitaine belge a inscrit ses 31e et 32e buts en équipe nationale contre la Russie.



Avant ce match, son 105e avec la vareuse des Diables, le joueur du Real totalisait 30 réalisations soit autant que Paul Van Himst et Bernard Voorhoof. Avec 51 goals, Romelu Lukaku est toujours l’incontestable N.1.



Après avoir lancé son frère Thorgan vers le 0-1, Hazardinho a pris, lui-même, les choses en main pour creuser l’écart. Il a d’abord claqué une demi-volée de l’entrée du rectangle (33e) avant de recevoir un cadeau bien emballé par un Kevin De Bruyne très altruiste (40e).



Le show de la famille Hazard a été "altéré" par un but de Romelu Lukaku. "Dommage que Romelu ait marqué", se marre notre capitaine. "Plus sérieusement, c’est bien pour Thorgan et pour moi. Romelu on le connaît, il marque à chaque match. Il aurait pu nous laisser aujourd’hui, rien que les Hazard sur le marquoir."



Avec les particularités du tirage au sort, la Belgique devrait revenir jouer à Saint-Pétersbourg en juin prochain. "On verra ce que nous réserve l’Euro. On est prêt à aller partout, on veut juste gagner les matches. Il ne faut pas s’enflammer. Ce qu’on a fait, c’est super. Mais l’objectif, c’est d’aller à l’Euro pour gagner quelque chose. Ce groupe le mérite. Et c’est là-dessus qu’on nous jugera".