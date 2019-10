Eden Hazard: "On est prêt pour faire de grandes choses" - © BRUNO FAHY - BELGA

Eden Hazard: "On est prêt pour faire de grandes choses" - Diables Rouges - 13/10/2019 Les Diables ont remporté leur huitième victoire dans les qualifications pour l'Euro 2020 ce dimanche au Kazakhstan (0-2), leur huitième consécutive. S'ils n'ont pas eu besoin de forcer leur talent, ils ont affronté une équipe très physique. Ils se sont malgré tout encore beaucoup amusés sur le terrain. À l'image d'Eden Hazard, auteur d'un bon match et d'un superbe assist. "On s'amuse toujours quand on joue au foot. C'est vrai qu'on était déjà qualifié, mais ça montre aussi l'état d'esprit du groupe. Le coach nous avait que l'objectif maintenant c'est de prendre du plaisir et d'essayer de gagner tous les matches. Aujourd'hui c'était compliqué, les Kazakhs sont bien entrés dans le match, ils ont été agressifs. Après, quand on regarde la physionomie du match, je pense que l'addition aurait pu être plus lourde. (...) ça montre que le groupe vit bien, que le groupe a toujours envie de gagner. Ca montre qu'on est prêt pour faire de grandes choses." Un record a été battu par l'équipe nationale, une huitième victoire consécutive. "Maintenant il faut qu'on fasse ça dans le football européen. Je ne pense pas qu'on soit une équipe qui cherche les records, mais s'ils peuvent tomber, tant mieux." Au Kazakhstan, Eden est plutôt populaire: "Ca prouve que ce que je fais sur le terrain c'est pas mal. Non mais ça fait toujours plaisir." Son nom était le plus applaudi au moment de la présentation: "C'était pour Thorgan", plaisante-t-il.