Eden Hazard officiellement présenté aux fans du Real Madrid ce jeudi à 19 heures

Eden Hazard : son transfert au Real Madrid - JT 19h30 - 08/06/2019 C'est un rêve de gosse qui se réalise pour Eden Hazard. Un contrat de 5 ans au Real Madrid. Un des clubs les plus prestigieux de la planète foot, de ceux qui voient défiler les plus grandes stars du ballon rond. Alors pas encore de chiffres officiels mais le transfert d'Eden Hazard est estimé à plus de 100 millions d'euros, rien que ça.