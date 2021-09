Eden Hazard : "Nos meilleures années ont été 2018 et à l’Euro, mais on peut encore faire de belles choses"

Les Diables Rouges affrontent l’Estonie ce jeudi. A la veille de ce match, Eden Hazard s’est présenté à l’interview. Le capitaine des Diables en a profité pour aborder les trois rencontres.

"On est tous concentré et focus. On sait ce qu’on a à faire. Le coach l’a dit dès le premier jour quand on s’est rassemblé : on doit gagner les trois matches pour un peu oublier l’Euro et repartir sur de bonnes bases. Ce serait la meilleure des manières."

Au-delà de ces matches, le capitaine des Diables et revenu sur la désillusion de l’Euro et l’élimination face à l’Italie. "L’Euro, ça a toujours été une déception. Un à deux mois sont passés, mais ça reste une déception. On avait à cœur d’aller le plus loin possible, voire de gagner la compétition. On n’a pas réussi à le faire, donc c’est un échec pour nous. Mais on a la chance en foot, c’est que quand on perd un match, on peut essayer de gagner le prochain."