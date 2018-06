Eden Hazard : "Le plus important c'est de bien commencer, le plaisir passe après"

Passeur décisif pour Romelu Lukaku lors de la victoire des Diables Rouges contre le Panama, Eden Hazard a fait parler de lui après la rencontre pour ses déclarations en conférence de presse au sujet de la première période trop discrète de Big Rom. Des propos sur lesquels le capitaine est revenu calmement au micro de la RTBF.

"Je n’ai pas du tout remis Romelu en place. Je lui ai juste dit que si on voulait gagner le match, il fallait qu’il soit plus présent dans le jeu. Il a compris et il l’a fait. Ce n’est pas 'Eden a toujours raison quand il parle' mais quand je pense à quelque chose, je le dis. En deuxième mi-temps, comme par magie, il était plus impliqué dans le jeu et il a marqué deux buts. Je pense que pour sa confiance c’est aussi bien qu’il vienne, qu’il joue et qu’il soit disponible" avance le n°10 qui en profite pour expliquer sa vision de capitanat.

"Je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup dans le groupe mais sur le terrain, j’essaye toujours de montrer le bon exemple. Je suis un joueur qui peut être décisif pour l’équipe donc c’est ce que j’essaye de faire. Un capitaine, ça se doit de faire ça. Etre bon pour le collectif."

Malgré la délicate première période face au Panama, le Brainois est satisfait de l'entrée en lice de 'ses' Diables.

"Le plus important, surtout sur un premier match de Coupe du Monde, c’est de bien commencer. Le plaisir passe un peu après. Le plaisir est là quand on gagne les matches. Tout n’était pas parfait mais il y eu de bonnes choses. A nous à régler ces petits détails pour faire un meilleur match contre la Tunisie. C’est un Mondial, les joueurs donnent leur vie sur le terrain. Même dans les ‘petits’ pays, il y a du talent et des bons joueurs."

Maintenant, Hazard est complètement tourné vers la deuxième rencontre face à la Tunisie samedi.

"Ça va être un match agressif. J’ai eu l’habitude en France de jouer contre beaucoup de joueurs africains donc je sais comment ils sont. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont perdu le premier match donc ils vont jouer leur vie sur le deuxième. Il va falloir être costaud dans les duels et si on a des occasions, il faudra rapidement marquer" prévient le déroutant droitier.

En cas de deuxième succès, les Belges feraient un grand pas vers les huitièmes de finale. Ils s'enlèveraient également un peu de pression avant de rencontrer l'Angleterre.

"Pour l’instant, on ne pense pas du tout à l’Angleterre. On pense juste au match de samedi" assure Hazard qui a profité de sa journée de repos pour 'décrocher' un peu.

"Je ne sais pas si on avait réellement besoin de ce jour de repos mais ça fait toujours du bien. Le match contre le Panama était compliqué, on pensait que ça allait être un peu plus facile. Ceux qui n’ont pas joué ont eu un entraînement assez intensif hier. Je pense que c’est bien de s’aérer un peu l’esprit. Il y a pas mal de choses à faire ici. On peut un peu oublier le foot. Pour un jour. Enfin… il y a toujours les matches à la télé mais ça fait du bien de se reposer un peu. Personnellement, j’aime bien avoir un petit jour de repos après un match. Ça fait toujours du bien" conclut-il.