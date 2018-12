Eden Hazard, la Coupe du Monde et Anderlecht, les plus "googlisés" sur le net par les Belges en 2018

L'année 2018 s'achève dans quelques jours. L'heure est venue donc de tirer quelques bilans. En exclusivité, le moteur de recherches Google dévoile pour nous un bilan des recherches les plus populaires de l’année écoulée.

Ces recherches effectuées en Belgique sont ici classées dans les thématiques suivantes: Les Diables rouges les plus recherchés, les clubs belges de football les plus googlisés et enfin les événements sportifs les plus populaires sur le moteur de recherche.

Du point de vue des Diables rouges, c'est Eden Hazard qui a été le plus recherché, devant Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Le néo-retraité international Radja Nainggolan est en 6ème position. La première place d'Eden Hazard n'est pas réellement une surprise, il occupait déjà cette position en 2016 et 2017.

Du côté des clubs, c'est Anderlecht qui obtient le plus de recherches, devant le champion en titre, le FC Bruges. Le Standard est troisième, Charleroi 9ème et Mouscron 16ème, juste derrière Eupen.

Enfin, c'est la Coupe du Monde qui a été l'événement le plus googelisé en 2018, sans réelle surprise. Le Tour de France et Wimbledon complètent le podium. L'Omloop het Nieuwsblad, qui marque le début de la saison cycliste en Belgique, est le seul événement sportif se déroulant sur une seule journée dans ce classement, à la 9ème place.