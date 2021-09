Eden Hazard : "Je vais jusqu’au Qatar, après ce sera le temps de la réflexion"

Eden Hazard s’est confié avant la rencontre face à l’Estonie. Le capitaine des Diables n’a souhaité occulter aucun sujet lié à son actualité.

Eden Hazard, un mot tout d’abord sur le rajeunissement des cadres observé par Roberto Martinez au sein de l’équipe nationale. Vous y êtes favorable ?

"Oui c’est une bonne chose pour nous d’avoir autant de bons jeunes qui arrivent. Ce sont des joueurs talentueux. Donc pour moi il n’y a pas de souci. J’ai été un jour, jeune aussi en équipe nationale. Donc c’est bien, c’est positif."

Par rapport à l’équipe nationale, est-il toujours facile pour vous de trouver encore maintenant la motivation après une saison compliquée ?

"Oui c’est vrai que je sors d’une saison compliquée, perturbée par le covid. Ce n’est pas nécessairement facile. C’est un peu un mix de tout. On a parfois l’impression d’avoir perdu deux ans. Mais pas de souci. Je reste motivé. L’équipe nationale reste une bouffée d’oxygène. Comme le fait de pouvoir jouer une grande compétition. Nous disposons d’un bon groupe. Nous nous entendons bien. J’aime revenir en équipe nationale car ça me permet en plus de revoir mon frère que je ne vois pas très souvent."

Vous souhaitez jouer jusque quand en équipe nationale ? Dans la presse vous avez récemment évoqué la volonté d’aller jusqu’au Qatar.

"Oui c’est effectivement un souhait. Et après on verra bien. J’ai été souvent blessé… Et puis une Coupe du Monde c’est une compétition qui s’inscrit dans la durée. Un mois et demi en comptant la préparation. Je vais jusque-là puis on verra bien. J’entamerai alors une réflexion sur la suite à donner à ma carrière chez les Diables. Cela dépendra de moi uniquement. Et pas du résultat de l’équipe au Qatar."

On a parfois l’impression que vous n’êtes pas heureux au Real. On se trompe ?

"Je suis heureux au Real. Après un joueur qui marque et qui donne des assists sourit peut-être davantage. Le jour où je marquerai à nouveau, on se dira : " tiens : Eden sourit à nouveau… " C’est comme ça. Pas de souci, je suis heureux. Vous savez, un joueur heureux c’est souvent un joueur qui joue. J’aime Madrid, la ville, je m’y plais."

On vous a cité à a la Juve durant ce mercato…

"J’ai lu ça mais je ne suis au courant de rien et je me sens bien au Real…"

Vous étiez sur le banc ce week-end. Une explication ?

"C’est comme ça dans les grands clubs… Je n’ai pas besoin de toujours recevoir une explication."

Avec le recul, n’auriez-vous pas dû sortir plus tôt face au Portugal à l’Euro ?

"Oui sans doute. Comme je me suis blessé, c’est évident. J’aurais dû… Mais je n’avais plus joué depuis un petit temps et j’avais besoin de me mettre dans le rouge pour retrouver du rythme."

Et en a découlé votre absence face à l’Italie…

"J’aurais tant voulu jouer ce match. Peut-être qu’avec moi sur le terrain, le match aurait été différent."