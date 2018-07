Eden Hazard : "Je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France"

Eden Hazard s'est dit fier des Diables rouges après l'élimination de la Belgique, battue 1-0 par la France dans la première demi-finale de la Coupe du monde 2018, mardi à Saint-Petersbourg.

"Je préfère perdre 5-0 en étant mauvais plutôt que de vivre ce scénario. On était meilleur que la France, on avait la possession du ballon. Les Français sont costauds et bien regroupés derrière. Je suis content de mes équipiers et fier de notre parcours, on a tout essayé. On a fait le match quasi parfait. On prend un but sur coup de pied arrêté. La France est une équipe qui gagne. En tant que joueur de foot, on a toujours envie de gagner. Honnêtement, je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France. On pratique un plus beau jeu. On n’a rien à se reprocher, je pense qu’on a séduit tout le monde sur ce Mondial", a aussi précisé le capitaine belge à nos confrères de Sporza.