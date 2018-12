Eden Hazard : "Je pense qu'on a vu le plus beau des Hazard au Mondial"

2018 est une année historique pour les Diables rouges qui ont terminé 3èmes de la Coupe du Monde en Russie. En exclusivité pour la RTBF, Eden Hazard, le capitaine de notre équipe nationale, est revenu, en compagnie de Vincent Langendries, sur les moments forts de ce Mondial au cours duquel il a brillé. Le n°10 a terminé deuxième, derrière le Croate Luka Modric, pour le titre de meilleur joueur du tournoi.

Face à la Tunisie, lors de la 2ème journée de la phase de poules, Eden Hazard a inscrit ses premiers buts en Coupe du Monde. "Sur le coup, je n’y ai même pas pensé. C’est après le match que je me suis dit "ah oui, tu as marqué tes deux premiers buts en Coupe du Monde"", explique le Diable rouge.

La qualification pour les huitièmes a finalement été assez aisée avec 3 succès en phase de poules (3-0 contre le Panama, 5-2 face à la Tunisie et 1-0 contre l’Angleterre).

En huitièmes, c’est le Japon qui se dresse sur la route de Belges confiants, un peu trop peut-être… "On s’est dit, c’est le Japon, cela va aller, on va gagner même si on les respecte car ils ont de bons joueurs. Mais, on se dit qu’il n’y aura pas de problème, souligne-t-il. Et puis c’est la cata. A 2-0, je vois l’horloge et je ne nous vois pas marquer 3 buts en 30 minutes. Ce soir-là, je tire sur le poteau, Romelu rate une belle occasion de la tête. On se dit que ce n’est pas notre jour. Et puis Jan (Vertonghen, ndlr) marque et c’est ce qu’il nous fallait peut-être, c’est-à-dire un petit coup de chance et on l’a eu ce jour-là. Quand on a marqué le 1er but, on s’est tous dit, et moi le premier, "le match, on va le gagner". Marouane égalise et puis sur le dernier but de Chadli, eux ont joué la gagne et je pense qu’ils ont commis une erreur sur le corner. L’une de nos qualités, c’est la contre-attaque et on l’a montré sur le troisième but".

"En équipe nationale et même dans ma carrière, je ne me rappelle pas avoir vécu un match aussi fou. On a eu de la chance mais c’est parce qu’on a tout donné. On se sent un peu miraculé", avoue Eden.

La suite, c’est un quart de finale face au Brésil, un rêve de gosse. "Le Brésil, cela reste le pays du foot. Avant, c’était Ronaldo, Ronaldinho, … Aujourd’hui, c’est Neymar, Marcelo et des amis avec qui je joue à Chelsea (Willian, Felipe Luis un ancien Blues), confie-t-il. Face à eux, on ne sent pas plus petit car on sait très bien la qualité qu’on a dans le groupe. On était confiant car après ce qui est arrivé contre le Japon, nous sommes convaincus que presque plus rien ne peut nous arriver. On se sent fort. Le coach a mis en place une tactique que personnellement je n’avais jamais vu. Ce match contre le Brésil, c’est le coach (Roberto Martinez, ndlr) qui le remporte à 95%".

Et d'ajouter : "A 2-1, la perche dans nos buts (Thibaut Courtois, ndlr) nous sort un arrêt fabuleux. Je n’ai pas peur de le dire que c’est le meilleur gardien du monde et si on est là aujourd’hui, c’est en partie grâce à lui aussi".

Contre les Brésiliens, Eden a fait du Hazardinho. "J’ai fait de grands matches dans ma carrière mais celui contre le Brésil est dans mon top 3. Tout ce que je voulais faire, je l’ai fait. Tout ce que j’ai essayé, je l’ai réussi."

La France a fait du Deschamps ...

L’euphorie puis la déception avec la défaite en demies face aux Bleus. "La France a fait du Deschamps. Quand on regarde sa carrière, partout où il a été, il a gagné. Pas de regret sur ce match car on a tout donné. La France mérite sa victoire à la fin".