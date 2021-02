Eden Hazard : "J'espère pouvoir encore jouer 5 ou 6 ans"

Eden Hazard a donné une interview à On The Front Foot. Le joueur du Real Madrid passe en revue de nombreux sujets.

À nouveau blessé, Eden Hazard inquiète un peu partout. Mais force est de constater que l’ancien joueur de Chelsea en veut encore. La preuve : il a évoqué plusieurs points important de sa carrière au magazine On The Front Foot.

"J’ai de la chance parce que quand je suis blessé et que je dois rester à la maison, j’ai ma famille qui est là pour m’aider. Ce n’est pas la fin du monde pour moi. Je peux passer du temps avec mes enfants. Quand vous êtes blessé, vous pouvez travailler plein de choses pour revenir plus vite. Mais les blessures que j’ai eues m’ont demandé beaucoup de temps de récupération. Je dois attendre et travailler dur pour être meilleur."

Si les blessures inquiètent du côté du Real Madrid, des rumeurs font état d’un possible retour d’Hazard en Premier League. Eden Hazard n’évoque pas ses rumeurs, mais parle de la suite de sa carrière :

"Je voudrais jouer au football aussi longtemps que possible et prendre du plaisir sur le terrain. Quand je raccrocherai les crampons, il sera encore temps de faire le point sur mes succès. Actuellement, je ne m’inquiète pas de savoir où je serai dans quelques années. Je suis concentré sur le prochain entraînement, le prochain match. Je viens de fêter mes 30 ans, j’espère pouvoir encore jouer cinq ou six ans", continue Eden Hazard.

La fin de carrière, justement, elle se rapproche quand même. Avec un possible retour en Belgique pour enfin admirer le talent du prodige formé à Lille ? Eden Hazard aime en tout cas voir des Diables de la génération dorée terminer leur carrière en Pro League : "Cela pourrait aider à faire parler du championnat belge. Ce sont les stars qui font la renommée des championnats. La génération belge actuelle a encouragé beaucoup de jeunes à se mettre au football, en Belgique. C’est l’occasion de trouver plus de talents et de tirer le championnat belge vers le haut."

Un retour oui, mais dans quel club?