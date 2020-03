Eden Hazard : "J'aurais été prêt pour l'Euro... mais ils étaient obligés de l'annuler"

Eden Hazard est actuellement confiné à Madrid avec son épouse et ses quatre enfants. Nous avons pu le contacter pour prendre de ses nouvelles, mais aussi connaître l’évolution de sa blessure et son ressenti sur le report de l’Euro. Comme à son habitude, Eden est serein. Le joueur du Real Madrid tourne beaucoup de choses en dérision, tout en ayant conscience que face à la crise sanitaire que connaît le monde et particulièrement l’Espagne où il habite, il fait partie des privilégiés. Entretien avec le capitaine des Diables.

Mais comment va Eden Hazard ? " Ça va ! Je reste à la maison, je me soigne. Ça va mieux, on a enlevé les points de suture il y a une semaine. Là je bosse un peu plus, j’arrive à marcher donc ça avance bien ! "

De quel œil voire ce report de l’Euro d’un point de vue personnel ? " Je comptais être là à l’Euro, donc j’étais déçu qu’il soit reporté. J’avais prévu de le faire, je me suis fait opérer il y a quelques semaines, donc pour moi, j’allais être bien à l’Euro. On aura tous un an en plus, ce qui est dommage, mais pour ma cheville c’est sûr que ça me permettra de me remettre en forme. Je pense que pour les amateurs de foot, c’est difficile. Tout le monde a envie de voir en été une compétition internationale, pour eux c’est dommage mais je pense qu’il y a des priorités dans la vie qui font qu’ils étaient obligés d’annuler. On est comme tout le monde, on attendra l’année prochaine. "

En Belgique, nombreux ont vu dans ce report de l’Euro l’assurance de votre présence… " J’allais être là, j’allais faire tout ce qu’il faut pour être en forme dès les premiers matches. J’aurais dû beaucoup travailler mais pendant les deux mois où j’étais blessé, j’ai déjà beaucoup bossé… Je serais arrivé à l’Euro en forme quoiqu’il arrive. J’aurais eu un manque de rythme ça c’est clair, mais la qualité ça ne se perd pas ", dit-il en riant, clin d’œil à l’appui.

Est-ce que l’équipe nationale sera plus forte ou moins forte en 2021 ? " C’est vrai que la défense aura un an en plus, mais j’aurai aussi un an en plus et Lukaku aussi ! Tout le monde. Après on peut le prendre comme un an plus vieux ou un an en plus d’expérience. C’est sûr que dans notre défense, les joueurs n’ont pas 20 ans mais ils auront plus d’expérience. A eux de faire une bonne année en club et quand ils arriveront à l’Euro à la fin de l’année qu’ils soient au top. Mais je ne m’inquiète pas, la qualité est là, que tu aies 25 ans ou 35. Tu es peut-être juste un peu moins frais quand tu enchaînes les matches mais ce sont des professionnels, ils gèrent. "

Quelle échéance préparer actuellement ? Tant concernant la Liga que la Ligue des champions ? " Moi j’attends. J’ai eu Zidane au téléphone hier, il ne sait pas non plus. Nous, ce qu’on peut faire c’est se maintenir en forme, tous les joueurs ont du matériel pour ça. Est-ce que la Liga va reprendre ? On ne sait pas. On espère, il y avait une belle fin de saison à jouer. Si on ne reprend pas, tout le monde sera déçu mais c’est comme ça. "

Une crainte d’attraper le virus ? " Je ne dis pas que je ne peux pas l’attraper, mais je reste à la maison, il n’y a personne qui vient… On ne voit personne. Ce serait quand même difficile de l’attraper. Mais si je l’attrape j’essaierai de me soigner. Oui j’ai un peu peur de l’attraper comme tout le monde mais j’ai surtout peur de le transmettre aux autres, c’est plus délicat. Après, nous, on a des personnes pour s’occuper de nous. Je m’inquiète pour les personnes plus faibles qui ont plus de mal, ça oui. "

Avec les blessures, un début de saison compliqué, Eden n’a pas vécu les débuts dont il rêvait dans le club de ses rêves. " Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison. A moi d’être en forme l’année prochaine. En tout cas, le groupe est bien. J’ai découvert de nouvelles personnes. Pour moi c’est une belle expérience. J’ai encore quatre ans de contrat. J’espère que je serai en pleine forme."

On a demandé à Eden d'imaginer son deuxième but sous les couleurs du Real. "Je ne sais pas s’il y en aura un deuxième déjà " plaisante-t-il. " Je veux juste revenir le plus vite possible sur le terrain. Quand je marquerai, je marquerai. Et je serai content."

Un petit message aux supporters Belges? "Que les Belges prennent leur mal en patience. Le foot est quelque chose d’important. Mais il y a des choses plus graves. Que chacun reste chez lui. C’est difficile. Quand les matches reviendront, on sera soulagé et on pourra prendre du plaisir."

Prendre du plaisir, voilà une phrase qui colle décidément à la peau du Diable... en tout temps!