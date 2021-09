Eden Hazard : "J'ai juste cela en tête : Enchainer et prendre du plaisir sur le terrain, que le corps suive"

C'est un capitaine avec un grand sourire qui s'est présenté devant notre journaliste Pierre Deprez après la victoire de la Belgique contre la République tchèque (3-0), ce dimanche dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Un sourire dû non seulement à la victoire mais aussi à la présence du public dans le stade. "Quand on joue au foot, on a envie de jouer avec le public" explique Eden Hazard. "Pendant plus d'un an, on n'a pas vu les spectateurs et les retrouver c'est top. C'était un bon match, avec trois buts, contre la meilleure équipe du groupe. Je pense que la soirée est parfaite."

Une victoire qui fait du bien après l'élimination en 1/4 de finale de l'Euro. "On a vécu une désillusion à l'Euro" explique le joueur du Real Madrid. "Tout le monde s'attendait à ce qu'on aille plus loin. Maintenant, on essaye de se baser sur cela pour faire les choses mieux dans le futur. On a un peu plus d'expérience. On a juste envie de jouer. On a juste envie de gagner. On ne gagnera pas tous les matches mais on donne le meilleur."

Cette victoire contre la République tchèque apporte de nombreuses satisfactions pour le capitaine de l'équipe. "Romelu marque encore, Thibaut fait un grand match, je marque... cela fait longtemps! C'est bien" mais aussi des points de travail. "On peut toujours faire mieux. On peut faire mieux par moment dans la prestation collective. On concède encore des occasions."

Positionné dans un système légèrement différent, Eden Hazard a pris du plaisir ce dimanche. "On avait mieux en place un système de jeu où je ne devais pas trop défendre - c'est parfait ça! (rires) - et on devait aller vite vers l'avant en reconversion. Quand on est lancé, on peut faire de belles choses. Lukaku marque son but comme cela."

De quoi revoir la vie en rose pour le Diable rouge, qui a connu ces derniers mois des passages difficiles avec de nombreuses blessures. "J'ai du plaisir quand je joue, quand j'enchaine les matches. J'ai eu du mal à enchainer depuis quelques temps mais j'espère que cela va aller. Je sais que si j'enchaine, je serai bon! J'ai juste cela en tête : Enchainer et prendre du plaisir sur le terrain. Que le corps suive."