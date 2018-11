Eden Hazard : "Il faut garder les pieds sur terre, je ne mérite pas le Ballon d'Or cette année"

Eden Hazard fait partie des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2018. Si les votes sont clos depuis maintenant une semaine, le verdict ne sera livré que le 3 décembre prochain. Étincelant depuis la Coupe du Monde en Russie, le capitaine des Diables Rouges ne croit pas trop en ses chances.

"Même si j’ai fait une très belle année, il faut garder les pieds sur terre, je ne mérite pas le Ballon d’Or. Je pense qu’il y a des joueurs qui ont été meilleurs que moi, estime Hazard avec beaucoup d’humilité au micro de la RTBF après la victoire belge contre l’Islande jeudi soir en Nations League. Vous savez, l’objectif pour moi, ce n’est pas d’avoir le Ballon d’Or, c’est de prendre un maximum de plaisir sur les terrains. Si je l’ai un jour, tant mieux, si je ne l’ai pas, ce ne sera pas un problème."

Et le joueur de Chelsea de dévoiler sa préférence pour le vainqueur : "J’aurais dit Luka Modric mais il joue un peu moins bien depuis août-septembre donc si on prend en compte le début de saison, je dirais… Kylian Mbappé."

Parmi les favoris, on compte également les champions du monde français Antoine Griezmann et Raphaël Varane ainsi que les indéboulonnables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.