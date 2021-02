Eden Hazard : et maintenant que doit-il faire, docteur ?

Le rêve d’Eden Hazard au Real s’est transformé en cercle vicieux infernal : blessure, rééducation, reprise des entraînements, bouts de matches, blessure. En boucle. Le capitaine des Diables rouges a passé plus de temps sur la touche que sur le terrain depuis son arrivée en Espagne, et sa situation inquiète certes les dirigeants du Real qui avaient mis le paquet financièrement pour l’arrivée d’un joueur star, mais aussi tous les supporters et simples amateurs du beau jeu. Eden Hazard est-il… fini ? Certains se posent déjà la question. Ou voient en lui un nouveau "Diable de verre", un peu comme Vincent Kompany l’était devenu en fin de carrière. Le médecin des Diables rouges, Kristof Sas, l’a confié à la VRT : la récente blessure d’Eden Hazard (quadriceps) n’est pas trop inquiétante en elle-même. Les muscles guérissent avec le temps. Mais c’est bien la récurrence de ses passages à l’infirmerie qui préoccupe les staffs du Real et des Diables… Avant d’arriver au Real, le Brainois avait été relativement épargné par les lourdes blessures. "Il était dans le rythme de l’entraînement, des matches, des plages de repos", explique le docteur Sas. "Mais sa blessure à la cheville a totalement cassé ce rythme. En rééducation, vous travaillez certains aspects, mais vous perdez beaucoup sur le plan de la vitesse, de l’explosivité, de la puissance spécifiques aux mouvements de football. Hazard souffre pour retrouver ce rythme et ces spécificités footballistiques, ce qui l’entraîne dans un cercle vicieux de petites blessures", poursuit le docteur Sas.

Ménager sa monture

Cette répétition des blessures musculaires semble presque inévitable dans un cas comme celui d'Eden Hazard, dans un grand club qui attend beaucoup (trop ou trop vite) de lui : "Le premier facteur de risque d’une blessure musculaire, c’est… une blessure musculaire", explique le professeur Jean-François Kaux, professeur à l’Université de Liège et chef du service de médecine physique, réadaptation et traumatologie du sport au CHU de Liège. "Si sa blessure antérieure n’a pas été bien soignée, il risque bien de se blesser à nouveau, comme on a vu Kompany se blesser et se reblesser au même mollet. Les impératifs du football de haut niveau ne permettent pas de remettre des joueurs sur le terrain dans les meilleures conditions. Ce qui pose souvent problème, ce sont les critères de retour sur le terrain. Il y a encore beaucoup de travaux scientifiques en cours pour préciser ces critères. Il n’y a pas encore de consensus autour de cette manière de pouvoir reprendre avec le moins de chance de se blesser", ajoute Jean-François Kaux. On l’a compris, à 30 ans, Eden Hazard est à chaque fois sur la corde raide, alors qu’il devrait à tout le moins commencer à "ménager sa monture". Le professeur Kaux cite l’exemple de Roger Federer qui a adapté ses entraînements une fois le cap de la trentaine passé, en diminuant ses charges de travail et en étalant ses efforts. "Le repos fait aussi partie de la préparation physique. Et quand on vieillit, il faut plus de temps de repos", sourit le professeur Kaux. Eden Hazard a aussi déjà avoué qu’il n’était pas un fan inconditionnel de la salle de musculation. Raillé pour ses soucis de poids à son arrivée au Real, il était clairement hors condition et a dû faire les efforts pour se remettre à niveau, ce n’est un secret pour personne. Demi bonne nouvelle pour lui : ce risque de se "déconditionner" est normalement moins élevé en cas de petites blessures récurrentes, par rapport aux lésions qui éloignent les joueurs du terrain pendant de longs mois. ►►► À lire aussi : Au Real Madrid, Eden Hazard semble avoir perdu son jardin

Cicatrisation vs pression

Mais la situation d’Eden Hazard au Real reste néanmoins compliquée : Zinédine Zidane a déjà souvent répété qu’il fallait prendre le temps, laisser le Belge se soigner pour revenir à 100%, mais un club de l’envergure du Real peut difficilement se passer d’un joueur (acquis au prix fort) censé lui apporter créativité et performance dans une saison compliquée. Et c’est bien là le nœud du problème. "Une lésion musculaire, c’est 6 à 8 semaines", précise le professeur Kaux. "Qu’on soit Eden Hazard ou monsieur/madame tout le monde, il faut ce temps-là pour permettre au muscle de cicatriser. Certes, les footballeurs professionnels bénéficient de soins plusieurs fois par jour et peuvent donc être fonctionnellement plus vite en forme. Mais le métabolisme du muscle prend tout de même 6 à 8 semaines pour cicatriser. Et ça, la physiologie musculaire, on ne peut pas la changer. On peut un peu booster le processus, mais ça ne va pas réduire le temps de cicatrisation de moitié…" Le temps. On y revient. Les supporters des Diables décomptent déjà les jours jusqu’à l’Euro en croisant les doigts pour qu’Axel Witsel soit opérationnel. Devront-ils aussi envoyer toutes leurs bonnes ondes à Eden Hazard ? Le docteur Sas avoue qu’une légère inquiétude commence à poindre autour du capitaine… Parce que même si Hazard évite les rechutes jusqu’au mois de juin, la question du rythme et de la répétition des matches de haut niveau se posera. Il en faut, pour être performant dans un grand tournoi. Alors le médecin des Diables se veut fataliste et réaliste : "Il faut prendre les choses dans l’ordre : d’abord le feu vert médical. Puis retrouver un bon niveau physique. Puis enchaîner les matches de haut niveau. Il reste du temps, mais il ne faut plus en perdre trop. Je pense que Madrid le sait aussi."

Interview exclusive d'Eden Hazard pour ses 30 ans - Diables Rouges - 07/01/2021 A l’occasion de ses 30 ans, Eden Hazard nous a accordé une interview "30 piges" exclusive. Entre pépites et cadeaux.