Eden Hazard et le "bluff des Blues"

Eden Hazard était cantonné au banc, hier soir, au coup d'envoi de la demi-finale aller d'Europa League entre Francfort et Chelsea.

Une image habituelle, cette saison, en coupe d'Europe, puisque sur les treize matches disputés cette saison par Chelsea dans la compétition, le capitaine des Diables rouges n’a été titulaire qu’à deux reprises. Il est monté au jeu quatre fois, pour un total de 242 minutes disputées sur les 1170 minutes de matches, soit 20% des 13 rencontres de Chelsea en Europa League.

Pourtant, voir Eden Hazard sur le banc dans cette dernière ligne de cette C3, c’est surprenant.

Le vainqueur décrochera en effet un ticket direct pour la Ligue des Champions, la saison prochaine, et Chelsea n’est pas encore certain de le valider, via le championnat anglais.

Le coach des Blues, Maurizio Sarri, s'est expliqué en conférence de presse après le match, invoquant 2 raisons à l’absence de son numéro 10 au coup d'envoi : le besoin de repos d’Eden, qui vient d’enchaîner 10 matches consécutifs, et la faculté du Diable Rouge à "changer l’issue d’un match" lorsqu’il sort du banc.

Mais cette situation plait-elle au capitaine des Diables Rouges ? Hazard n'a pas donné d'interview après la rencontre. Mais, toujours selon son coach, il a réagi dans sa bonne humeur habituelle, en apprenant qu'il débuterait sur le banc. "Il plaisantait dans le vestiaire, comme d’habitude", a confié Maurizio Sarri.

Derrière cette façade qu'on lui connaît, Eden est-il toujours heureux à Chelsea, lui qu'on annonce avec insistance du côté du Real Madrid ?

Les deux clubs semblent en tout cas engagés dans une lutte de bluff.

Hier, Chelsea dévoilait son maillot pour la saison prochaine, avec Eden Hazard au premier plan.

Pourtant, sur le site de Chelsea, le dos du maillot d'Eden Hazard, où son floqués son nom et son numéro, est masqué par un carré gris.

Idem pour Ruben Loftus-Cheek et Mateo Kovacic. Ce dernier qui est prêté à Chelsea jusqu’en fin de saison et qui est censé repartir… au Real Madrid, fin juin.