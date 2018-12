Eden Hazard : "En n°9, je ne touche pas beaucoup de ballon mais j'aime bien y jouer"

Aligné en pointe de l’attaque des Blues, Eden Hazard a conduit Chelsea à la victoire face à Manchester City. Auteur de deux passes décisives, le capitaine des Diables Rouges a longtemps été privé de ballons mais est tout de même parvenu à faire basculer la rencontre en faveur de ses couleurs.

"J’aime bien cette position. J’y ai déjà joué la saison passée. Je sais ce qu’il faut faire mais c’est vrai que les sensations sont différentes. C’est un peu étrange parce qu’on ne touche pas beaucoup le ballon, explique le n°10 des Blues. Tu dois juste rester concentré sur ce que tu dois faire et essayer de faire du mieux possible. Nous avons gagné et c’est ce qui est important."

Et Eden Hazard de poursuivre : "C’était un match compliqué, surtout en première mi-temps. Mais à la fin, je pense que nous méritons de gagner cette rencontre. Le plaisir de gagner est encore plus grand lorsque vous battez ce qui est à mes yeux la meilleure équipe du pays. Nous devons profiter."