Eden Hazard élu 'Sportif de l'année 2018' : "Un prix individuel qui a un côté collectif"

Eden Hazard a été désigné sportif belge de l'année. Il est le 3ème Diable Rouge en cinq ans à remporter cette récompense après Thibaut Courtois et Kevin de Bruyne. Absent de la cérémonie - il jouait fin d'après-midi avec Chelsea -, le capitaine des Diables a reçu son trophée il y a quelques jours. Il a exprimé sa fierté et est revenu sur les temps forts de son année 2018.

Le capitaine des Diables a terminé en tête de ce référendum annuel organisé par l'association professionnelle belge des journalistes sportifs (Sportpress.be) avec 736 points, soit un écart de 19 points sur le 2ème, Koen Naert, sacré champion d'Europe de marathon l'été dernier à Berlin. Bart Swings, médaille d'argent de la mass-start en février aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, finit à la 3ème place avec 325 points.

Thierry Neuville, vice-champion du monde des rallyes (291 points) et Courtois (250 points), passé cet été de Chelsea au Real Madrid, complètent le top 5.



Un trophée ... collectif



"Le trophée est un peu lourd mais je vais m'habituer. Je suis très content de gagner ce prix. Si j'ai gagné ce prix, d'abord grâce à moi", glisse-t-il avec un grand sourire avant de poursuivre plus sérieusement. "C'est grâce à l'équipe. Je pense qu'avec l'équipe nationale on a fait quelque chose de magnifique cette année. C'est un prix individuel mais il a un côté collectif. Cela peut paraître un discours convenu. Mais c'est vraiment ce que je pense. Sans mes coéquipiers, sans le staff, on n'aurait pas fait cette Coupe du Monde. Ce trophée, il est pour tout le monde".



"Essayer de faire encore mieux en 2019"



"C'est dommage pour les autres nommés. Ils ont fait une très belle année dans leur sport respectif. Je pense que 2018 a été une bonne année pour le sport belge. Je pense qu'il va falloir mettre la barre plus haut et essayer de faire encore mieux en 2019. Même si on sait que ce ne sera pas facile. On a montré de belles choses et je pense que maintenant toutes les équipes que ce soit les filles au basket, que ce soit les joueurs de hockey, on les a peut-être inspirés. Ils se sont dit nous aussi - parce qu'ils ont de la qualité - on peut faire quelque chose de grand. Ils l'ont démontré".



Son image de l'année : le retour sur la Grand Place



"Pour moi l'image de cette année, c'est le retour sur la Grand Place. J'avais déjà connu un peu cela à Lille et à Chelsea quand on a été champion, mais là avec le pays c'est encore différent. En Belgique, on parle beaucoup des tensions entre Flamands et Wallons. Mais là je pense vraiment que le pays ne faisait qu'un. Moi, c'est ce qui m'a marqué. On a envie de vivre des moments comme cela plus souvent."



Le moment-clé de son année 2018 : sa blessure



"Pour moi personnellement, le moment clé est ma blessure en début d'année. J'avais beaucoup joué depuis quelques années et ça m'a permis de bien me reposer pendant 2-3 mois et de soigner la blessure. C'est ce qui m'a permis d'être bon sur la fin de saison, la Coupe du Monde. Cette blessure m'a fait du bien".



"La Coupe du Monde qu'on a faite était exceptionnelle. Mes enfants l'ont vue. Mes petits enfants pourront se dire que "papy" a fait quelque chose de bien en 2018. Et que "papy" était DJ sur la Grand Place. Ça je pense qu'ils le verront aussi."