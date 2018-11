Eden Hazard dix ans après ses débuts chez les Diables: "Je joue toujours avec la même passion"

Le 19 novembre 2008, Eden Hazard faisait ses débuts avec les Diables rouges à 17 ans. Presque 10 ans jour pour jour après ce partage 1-1 face au Luxembourg, l'ailier de Chelsea se présente avec un tout autre statut pour affronter la Suisse lors du dernier acte du groupe 2 de la Ligue A.

"Mes débuts n'ont pas été top mais depuis quelques années, je pense que je fais de très bonne choses", a souri le capitaine des Diables en conférence de presse. "Collectivement, nous avons aussi fait de très belles choses. Au cours de toutes ces années, je n'ai pas vraiment changé, j'ai juste plus d'expérience. Je joue toujours avec la même passion et la même envie de gagner le match depuis toujours."

Pion central de l'échiquier de Roberto Martinez, Eden Hazard est conscient de son importance au sein de cette équipe mais a invité les journalistes présents à ne pas sous-estimer la puissance collective du groupe noir-jaune-rouge. "La Belgique n'est pas que Eden Hazard. Quand je ne suis pas là, on a pu voir que nous avions aussi de bons résultats. C'est bien d'avoir un groupe où il n'y a pas qu'un seul joueur pour faire la différence. On est plusieurs à pouvoir la faire."

Toujours très serein, Hazard n'a pas semblé inquiété par le match décisif de dimanche. Il sait néanmoins que la 'Nati' n'est pas une sélection à sous-estimer. "Il n'y a plus de matches faciles à l'heure actuelle. Ce sera un match compliqué comme au match aller. Défensivement, nos adversaires sont costauds avec de bons défenseurs et de bons milieux de terrain. Et puis, il y a aussi des joueurs de qualité aussi offensivement. Je pense qu'il y aura peu d'occasions pendant ce match. Dès qu'on en aura une, il faudra la mettre au fond", a prévenu Hazard.