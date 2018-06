Eden Hazard, Devil of the match : "Je suis là pour pour mettre du mouvement et finir les actions"

Auteur d'une excellente première période ce mercredi soir face à l'Egypte lors du deuxième match de préparation des Diables Rouges (victoire 3-0), Eden Hazard a très logiquement été élu par les supporters 'Devil of the match'. Le n°10 belge s'est illustré en étant à la base du but d'ouverture avant de doubler la mise. Pourtant son match a failli tourner au désastre après avoir été durement fauché dans le rond central dès la première minute de jeu.

"Je n’ai pas eu peur, j’ai tout de suite senti que c’était juste un coup. J’ai l’habitude dans prendre. Ça m’a permis de rentrer directement dans le match, explique le capitaine des Diables Rouges dans un large sourire au micro de la RTBF. Je suis quand même sorti à la mi-temps pour reposer mon genou. Demain, ça ira mieux, Pas de soucis."

Hazard s'est félicité de la prestation des Diables et s'est évidemment réjouit d'y avoir activement participé.

"Je suis là pour donner le rythme et avoir les ballons dans les pieds. Je pense que c’est plus facile pour la Belgique quand on me trouve dans les 20-30 derniers mètres. Je suis là pour créer des décalages, pour mettre du mouvement et pour finir les actions si je peux. Aujourd’hui, sur le premier but Toby Alderweireld me trouve directement donc ça crée quelque chose. Et sur le deuxième, Yannick Carrasco fait un bon travail" analyse-t-il.

Ce n’est pas moi qui fait la liste sinon bien sûr que j’aurais pris Laurent Ciman

"On est dans la continuité du Portugal (0-0). On a été costauds collectivement, on n’a pas concédé beaucoup d’occasions. Mais contrairement au match de samedi soir, on a marqué trois buts. Je pense que le public est content. En tout cas, nous nous sommes contents. Il nous reste un match avant la Coupe du Monde. On va tout faire pour arriver le plus frais en Russie. On entre tout doucement dans le vif du sujet. On enchaîne les matches. Si on veut être prêts, il va falloir continuer comme ça, être solide comme on l’a montré aujourd’hui" poursuit Hazard qui a eu un mot pour son pote Laurent Ciman, 24ème homme de la liste de Roberto Martinez mais titularisé dans l'axe de la défense ce soir.

"Ça fait maintenant quelques années qu’on joue ensemble en équipe nationale. C’est un grand défenseur même si à l’entraînement, il a du mal face à moi, plaisante-t-il. C’est une fantastique personne et un fantastique joueur. La suite va dépendre de Vincent Kompany. Ce n’est pas moi qui fait la liste sinon bien sûr que je l’aurais pris. C’est un ami. S’il n’est pas là, je pense que lui le supportera. Nous on pensera à lui. Et s’il est là, il donnera le maximum."