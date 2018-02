Eden Hazard désigné meilleur Belge à l'étranger, une grande première

Eden Hazard a reçu le prix du Meilleur Belge à l'étranger, mercredi lors du 64e Gala du Soulier d'Or au Palais 12 du Heysel à Bruxelles. Le capitaine des Diables rouges, champion avec Chelsea, succède à Kevin De Bruyne, deuxième cette année. Dries Mertens, phénoménal avec le Napoli, complète ce podium de prestige.



Hazard, retenu à Londres par des obligations contractuelles, avait reçu son prix des mains de Thibaut Courtois. Le gardien des Blues était accompagné par Antoine, un jeune attaquant des U11 du Stade Brainois, le premier club d'Eden.



Après une saison un peu compliquée, le N.10 de Chelsea a retrouvé toutes ses sensations et a été l'un des grands artisans du titre de la bande à Conte. Il a aussi été déterminant (4 buts et 2 assists) en équipe nationale. Touché à la cheville en juin dernier, il est progressivement revenu à son meilleur niveau.



Ces derniers mois, KDB, double tenant du titre, a pris une autre dimension. Couvé par Pep Guardiola, il s'est imposé comme un des meilleurs joueurs de Premier League et d'Europe.



Le choix entre les deux Diables n'a d'ailleurs pas été facile. Seuls 11 petits points les séparent. Hazard, qui récolte son premier prix en Belgique, a récolté 326 points pour 315 à De Bruyne. Mertens suit avec 270 unités.