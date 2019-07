Eden Hazard: "Dans ce club, vous voulez tout le temps gagner et c'est pour cela que je suis là"

Eden Hazard est aux Etats-Unis pour l'instant afin de disputer l'International Champions Cup avec le Real Madrid. Dans une interview diffusée par le club espagnol, le Belge s'est montré ambitieux et a détaillé son ressenti depuis son arrivée à la Casa Blanca.

"Quand vous jouez pour le Real Madrid, vous avez besoin de gagner des choses chaque saison. Vous avez besoin de gagner, gagner, gagner. Si vous ne gagnez pas la Champions league, les supporters sont déçus. Dans ce club, vous voulez tout le temps gagner et c'est pour cela que je suis là. Je veux jouer des matches, marquer des buts et, quand vient la fin de saison, lever des trophées" a expliqué le Belge.

Le Madrilène a parlé des buts qu'il a déjà marqués dans sa carrière, à Lille et Chelsea, indiquant qu'il espérait forcément faire mieux en Espagne. "J’ai marqué de beaux buts dans ma carrière… mais le meilleur est à venir. Je veux donner une bonne impression à mes coéquipiers, à l’entraîner et au public. Je tenterai de donner le meilleur de moi-même."

Le capitaine des Diables rouges veut briller avec le Real et sait très bien ce qu'il lui faut pour y arriver. "Je veux donner une bonne impression à mes coéquipiers, à l’entraîneur et au public. J’aime avoir le ballon, aller à droite, à gauche, bouger et jouer d’instinct. Je joue avec liberté. C’est difficile dans le football parce qu’il y a des défenseurs, des milieux... mais je suis ce type de joueur. Si je n’ai pas de liberté, je ne joue pas bien et je vais sur le banc."