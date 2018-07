Eden Hazard : "Contre le Japon, il faut rentrer dans le match tambour battant"

Le capitaine des Diables Rouges Eden Hazard s'est présenté ce dimanche devant les médias pour préfacer le huitième de finale de la Coupe du Monde entre la Belgique et le Japon.

Préservé contre l'Angleterre lors du troisième match de la phase de poules face à l'Angleterre, le n°10 'noir, jaune, rouge' est impatient de retrouver la compétition après huit jours de "repos".

"Je suis très content d'avoir pu assister au match contre l'Angleterre en étant sur le banc. On a vu une très belle équipe de Belgique. Contre les Anglais, ce n'est jamais facile. Ceux qui ont joué ont tous démontré qu'ils avaient le potentiel pour être titulaire."

"Je me sens frais, je suis prêt à jouer demain. J'ai faim, comme toujours. J'ai pu me reposer donc... que demander de mieux ? Demain, on a un beau match à jouer. A nous de le gagner pour continuer cette aventure et essayer d'aller le plus loin possible comme on l'a répété depuis le début" explique, au micro de la RTBF, le Brainois qui se méfie des Japonais.

"C'est un match de Coupe du Monde, on n'est jamais sûr de ce qu'il peut se passer. Lors de leur premier match, ils ont gagné contre la Colombie. Ils ont des joueurs de qualité qui jouent ou ont joué dans de grands clubs. On peut s'attendre à tout. Si on est sérieux, qu'on fait tous les efforts comme on l'a fait depuis le début de cette Coupe du Monde, que techniquement et tactiquement on est bien et qu'on arrive à mettre les occasions, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Il faut juste se donner à 100%. C'est ça la clé. Souvent dans les matches couperets, c'est le premier qui marque qui gagne. A nous de rentrer dans le match tambour battant" assure Eden Hazard qui a également réagi à l'élimination de l'Argentine de Lionel Messi et du Portugal de Cristiano Ronaldo.

"C'est bien pour nous mais c'est dommage pour eux. Quand on aime le foot, on a envie de voir les meilleurs joueurs. Mais quand on est dans la compétition, on a envie qu'ils sortent parce qu'on a aussi envie de gagner. Etant un amateur de foot, je suis un peu triste mais en tant que joueur, je suis content parce que ça fait des candidats au titre en moins" conclut-il dans un large sourire.