Eden Hazard, chef d'un soir : "Je suis plus offensif sur le terrain qu'en cuisine"

Eden Hazard était, ce jeudi soir, en direct, depuis sa villa à Madrid, dans une émission de télévision française (sur M6). Il n'a pas parlé de football, mais plutôt de cuisine. Le programme est simple : le présentateur Cyril Lignac prépare des recettes depuis chez lui et des personnalités l'imitent à distance. Ce soir, petits pois vinaigrette, purée et cordons bleus.

En entrée, quelques questions rapides.

​Cyril Lignac : "Bienvenue Eden, es-tu offensif en cuisine ?"

Eden Hazard : "Mieux sur le terrain qu'en cuisine"

Cyril Lignac : "Allez, c'est parti, ce soir c'est la Coupe du monde dans la cuisine, une mi-temps pour faire à manger. Je ne te cache pas que j'aimerais pouvoir jouer au foot comme toi"

Eden Hazard : "Chacun son truc (sourire)"

Deux petits garçons sont présents, avec le maillot des Diables rouges et la vareuse du Real Madrid, aux côtés d'Eden Hazard. Il s'agit de Yanis et Leo, deux fils du médian du Real. Les jonglages peuvent débuter derrière les fourneaux. Préchauffage du four, préparation de la sauce, montage du mixeur, etc : Eden Hazard est effectivement plus adroit sur une pelouse, mais il s'en sort avec les honneurs.

Deuxième petit intermède avec des questions.

Cyril Lignac : "Tu cuisines souvent ?"

Eden Hazard : "Quand j'ai le temps, oui"

Cyril Lignac : "C'est quoi ta spécialité ?"

Eden Hazard à ses enfants : "Qu'est-ce que je fais de bien à manger ?"

Ses enfants : "Rien (rires entre eux)"

Eden Hazard : "Si, les pâtes !"

Ses deux garçons, fiers de leur paternel, se rattrapent quelques instants plus tard, précisant que les cordons bleus sentent bons et semblent appétissants. La réalisation est une franche réussite, comme un slalom bien négocié au milieu de la défense pour aller secouer les filets défendus par le gardien adverse.

On s'attendait à voir un Eden Hazard très blagueur et totalement décontracté, comme à son habitude, mais c'est un papa très sérieux qui s'est affiché dans cette émission... où le célèbre burger n'aura finalement pas été abordé.