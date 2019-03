Eden Hazard, "centenaire", se porte à merveille

Eden Hazard marque son premier but en équipe nationale contre le Kazakhstan. Ce match comptait pour les éliminatoires de l'Euro 2012.

7 octobre 2011: premier but

Eden Hazard a 17 ans et 316 jours . Il monte au jeu contre le Luxembourg. "Je fais de bonnes prestations à Lille. J'ai marqué 2 buts. Cela doit être grâce à cela", dit alors le jeune Eden Hazard. Kevin Mirallas, alors équipier à Lille se souvient : "Il va très vite et il a une technique au-dessus de la moyenne. C'est un super joueur à regarder."

Georges Leekens décide de sortie Eden Hazard contre la Turquie. Eden Hazard sort sans accepter la main tendue de Georges Leekens. Eden Hazard sort... du Stade et grignote un hamburger. Georges Leekens suspend Eden Hazard qui réfléchit solidement à son avenir tricolore. "Il ne nous accompagnera pas en Slovénie et en Azerbaïdjan, dit alors Georges Leekens. Ce n'est pas une sanction mais une incitation à la réflexion." Les deux parties finiront par se rapprocher.

Coupe du monde 2014: son premier grand tournoi

Au Brésil, Eden Hazard distribue 2 assists. Mais il ne peut éviter l'élimination contre l'Argentine.

Juin 2015: Hazard prend le brassard

Marc Wilmots bouscule la hiérarchie et Eden Hazard devient vice-capitaine derrière Vincent Kompany. Kompany ne jouant pas l'Euro en France, Hazard ne lâche plus jamais le brassard et devient le capitaine numero 1 de Marc Wilmots.

Euro 2016: premier but dans un grand tournoi

En 8e de finale, Eden Hazard sort un match énorme contre la Hongrie. Une passe décisive et son premier but dans un grand tournoi. Eden Hazard termine, avec 4 assists, meilleur passeur de l'Euro.