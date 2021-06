Eden Hazard après le victoire face à la Russie : "Les jambes reviennent, je reprends le rythme"

Pierre Deprez a tendu son micro à Eden Hazard après la victoire des Diables rouges face à la Russie (3-0), pour le premier match de la Belgique dans l'Euro 2020. Le capitaine des Diables, sur le banc pour le début de la rencontre, est monté pour les 20 dernières minutes. "Ca va, ça a été" explique le Belge. "J'espérais jouer un peu plus mais j'ai quand même joué 20 minutes. La dernière semaine, je me suis bien senti aux entraînements. Aujourd'hui cela a été, j'ai eu de bonnes sensations. J'ai perdu 2 ou 3 ballons mais les jambes reviennent. Le coach m'avait dit de ne pas penser aux blessures que j'ai eues et de jouer en me faisant plaisir. C'est ce que j'ai essayé de faire et cela a plutôt bien marché."

Quand pense-t-il revenir à son meilleur niveau? "Je crois que cela va bientôt arriver, je l'espère. En enchaînant les entraînements et les matches... J'ai joué 10 minutes contre la Croatie, 20 contre la Russie. On va voir le prochain match... Petit à petit, je vais retrouver mes sensations et surtout la confiance avec le ballon. C'est cela qui m'a manqué. Je reprends le rythme. Ca fait du bien de jouer 20 bonnes minutes."

"On a un objectif tous ensemble" ajoute le joueur du Real Madrid. "Ce n'est que le premier match. Il y en a encore d'autres qui vont arriver et on espère continuer à prendre du plaisir sur le terrain et essayer de gagner des matches."

"On dédie cette victoire à Christian Eriksen"

Les Diables ont dû affronter la Russie dans un contexte chargé émotionnellement, Christian Eriksen ayant été victime d'un malaise cardiaque quelques heures auparavant. Plusieurs joueurs belges ont joué ou jouent avec lui en club. "On était dans la causerie d'avant-match quand cela s'est passé. Evidemment on était pas bien. Après, dans le bus, cela a été. On a appris qu'il était réveillé et qu'il avait pu parler" explique Eden Hazard. "Quand on voit des choses comme cela, on se dit qu'il y a des choses plus importantes que le foot. Les gars étaient concentrés, on lui dédie cette victoire."