Eden Hazard a désormais sa statue... en chocolat

Alors que certains critiquent son poids, Eden Hazard se transforme en chocolat, une sorte de pied de nez humoristique (involontaire?)! Le Diable rouge vient d'être immortalisé de façon très réaliste dans du chocolat dans le cadre de "The Belgian chocolate experience". On dit souvent de la fève de cacao qu'elle est réconfortante, elle pourra peut-être remonter le moral quelque peu en berne du joueur du Real Madrid alors que son club connait des hauts et des bas en ce début de saison. Mais comme avec toutes les bonnes choses, la modération est de rigueur. Il vaudra mieux pour lui qu'il ne mange pas sa statue tout seul s'il veut continuer à galoper sur les terrains de Liga, et performer lors du tout prochain rassemblement des Diables.