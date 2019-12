"Eden commençait à montrer ses qualités, c'est une très mauvaise nouvelle", peste Zidane

Eden Hazard vous invite au Real Madrid au profit de Viva for Life - Viva for Life 2019 - 03/12/2019 Cette année, notre numéro dix favori, Eden Hazard, a le privilège de vous inviter dans son épopée en Espagne pour assister à un match du Real Madrid en 2020 et le rencontrer. Une invitation exceptionnelle et exclusive en compagnie d'Ophélie Fontana et de la personne de votre choix ! (Transport et logement compris).