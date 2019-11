Eden à l'assist et Thorgan à la conclusion d'un but 100% Hazard

Thorgan Hazard a inscrit le quatrième but de sa carrière en équipe nationale. Le médian de Dortmund a ouvert le score pour la Belgique face à la Russie sur la pelouse de Saint-Pétersbourg. Petit événement pour la première fois, c’est Eden, son grand frère, qui lui a offert une passe décisive. On imagine la fierté de Thierry et Karine, les parents.



Après un début de match plutôt fermé, les Diables rouges ont fait mouche sur leur deuxième véritable occasion. A la 19e minute, Eden Hazard a hérité du ballon au cœur du terrain. Le capitaine a percuté dans l’axe avant de glisser le ballon à son frangin. Thorgan a fixé Fernandes avant d’expédier une frappe puissante dans la lucarne de Guilherme.



Ce n’est pas la première fois qu’une fratrie réussit cette performance. Jordan et Romelu Lukaku l’avaient déjà fait en mars 2016 contre le Portugal.



Eden a continué le show familial en doublant puis en triplant la mise dans le troisième quart d’heure (33e, 40e). Les Hazard sont les véritables "bourreaux" de la Russie dans ces éliminatoires avec 5 buts marqués (sur 6) lors des deux confrontations.