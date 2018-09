Ecosse-Belgique, histoire d'un duel

Du côté écossais, l'équipe est très inexpérimentée au niveau international puisque les deux joueurs les plus capés honorent leur... 4ème sélection. C'est la grande première pour Robert Campbell et Robert Flavell, la deuxième pour Hugh Brown, William Woodburn, Alexander Forbes, Andrew McLaren, William Steel et Thomas Pearson. Premier but international pour William Steel , qui marquera 12 buts lors de ses 30 sélections.

10ème sélection pour Arsène Vaillant . Le journaliste de la RTBF a en effet été footballeur professionnel au White Star et au Sporting Anderlecht. Il a joué principalement au poste de défenseur entre les années 1941 et 1955. Il avait à son actif plus de 300 matches en première division et 5 titres nationaux., tous conquis avec Anderlecht. International à 12 reprises, il a marqué un but avec les Diables Rouges, le 15 avril 1951, lors du match Pays-Bas-Belgique (5-4). 20ème et dernier match international pour Frédéric Chaves .

30ème sélection pour Jean Plaskie . L'Anderlechtois sera sélectionné en tout 33 fois sous la vareuse belge. Défenseur, il évoluait à Anderlecht, avec 4 titres nationaux à la clé (1965, 1966, 1967 et 1968). C'est la 20ème sélection (sur 35) pour Léon Semmeling . Il a participé à la Coupe du Monde 1970 et à l'Euro 1972 pour la Belgique. Auteur de 73 buts en 449 matches pour le Standard, il sera l'adjoint de Raymond Goethals au Standard de Liège dans les années 1980. Il gagnera 5 titres de Champion de Belgique (1961, 1963, 1969, 1970 et 1971). Deuxième et dernière sélection pour Henri Depireux. Premier match pour André De Nul (Lierse).

Du côté écossais, trois joueurs connaissent leurs grands débuts avec l'équipe nationale. Il s'agit de John Hasen, Steve Murray et Kenny Dalglish c'est la grande première pour Kenny Dalglish. Kenneth "Kenny" Dalglish est né le 4 mars 1951. Supporter des Rangers, il s'engage en 1969 avec le Celtic, seul club qui lui propose un contrat et devient rapidement incontournable. Il passe alors en Angleterre et signe à Liverpool où il écrira sa légende, remportant de nombreux titres nationaux et européens. C'est lui qui inscrit le but victorieux de Liverpool contre le FC Bruges en finale de la Coupe des Clubs européens en 1978. Il réalise même la performance rare de remporter des titres en tant qu'entraineur joueur. Il était sur le terrain lors des drames du Heysel (1985) et de Hillsborough (1989). Il prendra sa retraite de joueur en 1990. A son actif: 167 buts en 324 matches avec le Celtic, 230 buts en 511 matches avec Liverpool. Il participe à 3 Coupes du Monde (1974, 1978 et 1982) avec 2 buts en 8 matches. Il compte 102 sélections pour 30 buts, de 1971 à 1986 et est meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Ecosse, à égalité avec Denis Law. En tant qu'entraineur, il reprend Liverpool en 1985, tout en continuant de jouer. Il remettra sa démission, contre toute attente, en 1990, après le 18ème et dernier titre de Liverpool. Il caochera ensuite Blackburn (1991-1995), Newcastle (1997-1998), le Celtic (2000) et Liverpool (2011-2012). Son palmarès de joueur est éloquent: 3 coupes des clubs champions européens (1978, 1981, 1984), 1 Supercoupe d'Europe (1977), 7 championnats d'Angleterre (1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988) , 1 Coupe d'Angleterre (1986), 4 League Cup (1981, 1982, 1983 1984), 5 Charity Shield (1977, 1979, 1980, 1982, 1988), 5 championnats d'Ecosse (1971, 1972, 1973, 1974, 1977), 4 Coupes d'Ecosse (1972, 1974, 1975, 1977), deuxième du classement du Ballon d'Or (1983), Mailleur buteur du championnat anglais (1979 et 193) et écossais (1976). Son palmarès d'entraineur est composé de: 3 titres de Champions d'Angleterre (1986, 1988, 1990) avec Liverpool et un titre avec Blackburn (1995). Il a aussi gagné 2 Coupes d'Angleterre (1986 et 1989), deux Cahrity Shield (1988 et 1989), 1 Carling Cup (2012) et une Coupe de la Ligue écossaise (2000).

Eddy Voordeckers marque son premier but pour les Diables Rouges, pour sa 5ème sélection. L'ailier gauche, surnommé Tintin à cause de sa mèche blonde, est un ancien joueur de Westerlo, La Gantoise, Rennes, Waterschei et du Standard, entre autres. Il a à son palmarès un championnat (1982 avec le Standard) et une Coupe de Belgique (1981). Il a participé à la finale du Standard en Coupe des Vainqueurs de Coupe, en 1982. Sélectionné à 22 reprises avec les Diables, pour 4 buts marqués.

19 décembre 1979, Ecosse-Belgique: 1-3

Hampden Park, Glasgow

Qualifications Euro 1980

Affluence: 25389

But Ecosse: Robertson (55')

Buts Belgique: Vandenbergh (18'), Van der elst (23', 30')

Ecosse: Rough, Jardine, McGrain, Wark, McQueen, Burns, Dalglish, Aitken, Johnstone, Bannon (Provan, 46'), Robertson

Sélectionneur Ecosse: John Stein

Belgique: Custers, Gerets, L. Millecamps, Meeuws, Martens, Cools, Van Moer (Plessers, 49'), Vandereycken, Van der Elst, Vandenbergh (Dardenne, 73'), Ceulemans

Sélectionneur Belgique: Guy Thys

Chez les Ecossais, c'est la dernière sélection pour Sandy Jardine. Pour l'occasion le joueur, né le dernier jour de l'année 1958, est capitaine. Débutant sa carrière comme ailier et attaquant, il est repositionné plus tard en défense. Formé aux Glasgow Rangers (1965-1982), il fera la majorité de sa carrière dans le club. Il terminera toutefois sa carrière à Heart of Midlothian (1982-1988). Appelé 38 fois en sélection, il a marqué un but, contre le pays de Galles, en 1974.

C'est aussi le dernier match international pour Derek Johnstone. Lui aussi a joué la majeure partie du temps aux Glasgow Rangers où il a disputé 369 matches pour 152 buts. Au départ attaquant, puis médian et défenseur, il a aussi évolué à Chelsea, Dundee United et Partick Thistle. Il est aussi connu pour être devenu commentateur sportif après sa carrière. International à 14 reprises, pour deux buts, il a la particularité d'avoir joué comme défenseur, milieu et attaquant en équipe nationale.

Première sélection pour Eamonn Bannon, 30ème pour Alan Rough.

Du côté belge, première sélection de Gérard Plessers. Formé au Standard de Liège, il remporte deux titres (1982 et 1983), une Coupe de Belgique (1981) et deux Supercoupes (1981 et 1983) avec les Rouches. En 1984, il décide de partir de Liège et s'engage tour à tour pour Hambourg, Genk et Courtrai, où il termine sa carrière de joueur en 1992. International à 13 reprises, pour un but, entre 1979 et 1982, il est vice-champion d'Europe en 1980 et participe à deux matches du Mondial 1982.

C'est aussi la grande première pour Erwin Vandenbergh, qui fête cela avec son premier but international. Révélé au Lierse, où il a joué de 1977 à 1982, Erwin Vandenbergh s'engage avec Anderlecht pour la période 1982-1986 avant de tenter sa chance en France à Lille, jusqu'en 1990. Il décide alors de revenir en Belgique où il termine sa carrière à La Gantoise (1990-1994) et au RWDM (1994-1995). Il entrainera ensuite Westerlo en 1995-1996. Son palmarès est impressionnant: Une coupe de l'UEFA (1983), deux titres de champions de Belgique (1985 et 1986), une Supercoupe de Belgique (1985), un Soulier d'or (1981), un soulier d'or européen (1980), 6 titres de meilleur buteur du championnat de Belgique (1980, 1981, 1982, 1983, 1986 et 1991). Il a donc été meilleur buteur du championnat avec 3 clubs différents. Il est le 6ème meilleur buteur de tous les temps du championnat belge, avec 252 buts en 425 matches. Sélectionné à 48 reprises, il a inscrit 20 buts pour les Diables Rouges et participé à l'Euro 1980 (finale), le Mondial 1982, l'Euro 1984 et la Coupe du Monde 1986 (1/2 finale).

Dixième sélection pour Jan Ceulemans.